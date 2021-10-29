2022 年式陣容擴大　台灣奧迪推出 Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro S line

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A3 Sportback 40 TFSI quattro S line 運動版採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與運動化懸吊，可輸出 190hp 最大馬力及 320Nm 峰值扭力，外觀部分擁有 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈、Audi Sport 18 吋 10 輻式星形設計鑄造鋁合金輪圈，內裝配置 S line 內裝套件含跑車座椅、三幅式真皮多功能方向盤、S line 式樣發光門檻踏板、12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、Audi 智慧型手機介面附無線 Apple CarPlay 連接功能及電動體感啟閉尾門等配備。
RS Q3 搭載 2.5 升直列 5 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 S-tronic 雙離合器自手排變速箱與 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，可輸出 400hp 最大馬力及 480Nm 峰值扭力，也擁有 RS 運動化懸吊及跑車式轉向系統，配備部分擁有黑色 Alcantara 車室套件、RS 專屬碳纖維飾板、雙前座 S 跑車座椅、Audi全數位虛擬座艙 Plus 及 360 度全視角顯影等。
RS 5 Coupé 採用 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎搭配進階跑車化懸吊系統、動態駕馭控制系統 (DRC) 及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，可輸出 450hp 最大馬力及 600Nm 峰值扭力，擁有 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組、RS 專屬設計的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統、全景式電動玻璃天窗、360 度全視角顯影及自動停車等配備。
台灣奧迪在 2022 年式的更新中，針對 A3 車系新增較高階的 A3 Sportback 40 TFSI quattro S line 運動版，RS Q3 則補上先前僅有 Sportback 的陣容，至於 RS 5 Coupe 則滿足既有 Sportback 以外的客群，有助於提升銷售表現。