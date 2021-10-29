採 71.4kWh 鋰電池組 / 續航力 500 公里　日規 Toyota bZ4X 電動車量產版登場

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bZ 是“Beyond Zero”的縮寫，代表 Toyota 對於永續零碳排放的願景，bZ4X 是 Toyota bZ 系列中的第一款純電車型，將以其為首，全力推進 BEV 系列車款的開發。原廠先行公布日規 bZ4X 編成，提供 2WD 前驅與 4WD 四驅版本，其中前驅版本採用 150kW 最大馬力，0-100km/h 加速表現為 8.4 秒；四輪驅動版本前、後軸各搭載一組 80kW 電動馬達，合計綜效輸出為 160kW，0-100km/h 加速則有較優異的 7.7 秒表現。續航力方面，原廠公布在 WLTP 規範測試下，前驅版本約可達 500 公里、四驅版本則有 460 公里的表現。
在電池組方面，Toyota bZ4X 採用容量為 355V 71.4kWh 鋰電池組，且原廠強調使用 10 年或者 24 萬公里都能保有至少 90% 的電池容量。充電部分，使用 AC 交流電最高支援 6.6kW、DC 直流電則可達 150kW。而除了透過充電器補充能源之外，bZ4X 也搭載了車頂太陽能電池板，據原廠敘述一年可以產生 1,800 公里行駛距離的電力，有助於提供更優異的續航表現。除了可以在沒有充電座的停車場充電之外，遇到災難等緊急情況下，也可以在陽光下充電。原廠也強調，日規 bZ4X 也具備 DC 外接電源功能(V2H, V2L)，可連接車輛的插孔，替家裡的電器提供大功率電源。
Toyota bZ4X 計劃在日本與中國大陸進行生產，預計 2022 年中旬之前能夠投入全球市場銷售。而 Toyota 預計到 2025 年時，將在全球市場推出 15 款 EV 車型，其中 bZ 純電動屬於專屬系列，則計劃推出 7 款產品。