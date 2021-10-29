雷射除毛會使腋下「爆汗」 甚至飄出異味？ 醫師：「２大因素」造成體味增加

台灣氣候潮濕悶熱，一不小心腋下就濕成一片，還會傳來陣陣汗臭味，不免令人感到尷尬。許多人為了改善這樣的困擾，會尋求專業醫療協助，透過雷射除毛的方式保持衛生清爽。然而近來網路上出現部分患者在做完雷射除毛之後反而汗水變多、甚至產生異味的疑慮，引起眾多網友議論紛紛。究竟除毛雷射有沒有可能造成這樣的影響、背後原因又是什麼？ 粹究美學診所吳婉華醫師就臨床案例和學術理論的層面，給予專業解析。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳婉華醫師指出，如果患者在腋下除毛後反而覺得汗量增加，多半是因為該區域原先能夠阻攔汗水的毛髮不見了，所以汗水直接接觸到肌膚或是衣物上，濕濕涼涼的感受反而讓人誤以為汗量增加了，但實際上的出汗量並沒有影響。
另外，有些人剛開始接觸除毛療程會較為敏感緊張，當交感神經受到刺激作用，也可能導致汗腺分泌較為旺盛。不過吳醫師強調，這些狀況最終會隨著時間或是除毛次數增加而改善，長遠來說，雷射除毛可以減少毛髮積蓄汗水、孳生細菌，對於腋下的清爽有極大的幫助。
雷射除毛導致臭味產生 與細菌滋生、皮脂分泌有關？
雖然實際上案例並不常見，但國內外還是有網友討論自己本來沒有體味困擾，但卻在雷射除毛後開始覺得腋下產生異味了，這又是怎麼回事呢？針對這一點，吳婉華醫師表示，目前學業界大致可分「細菌平衡」和「皮脂分泌」兩種解釋。
人體身上裡裡外都有共生的細菌，不管是好的細菌或是壞的細菌，這些微生物之間都存在著微妙的平衡。吳醫師表示，有研究發現腋下毛髮突然減少，會讓原本的菌群失衡而產生變化，進一步導致體味增加。但幸好通常這樣的狀況並不多見，且腋下重新建立起微生物平衡後，這樣的異味也會跟著改善，因此一般民眾不需要太過擔心。
另外，吳醫師也指出，有專家認為除毛雷射產生的熱能會帶走水分，並刺激皮脂腺分泌油脂保護肌膚表層。當這些分泌出的油脂氧化，或是引起細菌孳生，也可能會產生出異味，因此除毛後做好保濕，並且補充適量水分也是非常重要的術後護理。
雷射除毛導致臭味產生 與細菌滋生、皮脂分泌有關？
雖然實際上案例並不常見，但國內外還是有網友討論自己本來沒有體味困擾，但卻在雷射除毛後開始覺得腋下產生異味了，這又是怎麼回事呢？針對這一點，吳婉華醫師表示，目前學業界大致可分「細菌平衡」和「皮脂分泌」兩種解釋。
人體身上裡裡外都有共生的細菌，不管是好的細菌或是壞的細菌，這些微生物之間都存在著微妙的平衡。吳醫師表示，有研究發現腋下毛髮突然減少，會讓原本的菌群失衡而產生變化，進一步導致體味增加。但幸好通常這樣的狀況並不多見，且腋下重新建立起微生物平衡後，這樣的異味也會跟著改善，因此一般民眾不需要太過擔心。
另外，吳醫師也指出，有專家認為除毛雷射產生的熱能會帶走水分，並刺激皮脂腺分泌油脂保護肌膚表層。當這些分泌出的油脂氧化，或是引起細菌孳生，也可能會產生出異味，因此除毛後做好保濕，並且補充適量水分也是非常重要的術後護理。