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台中榮總首辦國際醫學研討會　抗疫成果讓全世界看見

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台中榮總首辦國際醫學研討會　抗疫成果讓全世界看見

健康醫療網

2021-10-30 12:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】臺中榮民總醫院自1982年成立，歷經39年兢兢業業，2021年初，以心房顫動電燒手術聞名的陳適安教授接第10任院長，引領全院發展「尖端醫療、精準醫療、智慧醫療、再生醫療」，而今年五月時，台灣爆發新冠肺炎境內感染，中榮是全國首家承接衛福部「北病南送」醫院、治癒率高達100%，成果值得和國內外專家分享，因此在中榮院慶的周末，首度舉辦中榮國際醫學研討會，且10/30時，退輔會主委馮世寬將親臨表揚，擊敗病毒的寶貴經驗也將透過YouTube播送全世界。

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全體醫護齊心抗疫　新冠肺炎重症患者全數存活

5月初開始爆發疫情，國人陷入恐慌，醫護則堅守防疫崗位。例如身為人母的醫檢師李佳蓉，24小時內必須處理500個新冠檢體，一歲多的兒子接受手術卻無法親陪，忍淚堅持採檢防疫，令人動容。

「防疫如同作戰，而兵貴神速。」迅速提升院內新冠病毒PCR檢測量能，在短短48小時之內將本院十分之一的病床改裝成有100 床微負壓功能的專責病房和20張重症病床。成為全國第一個承接衛福部「北病南送」的醫院，所照顧的新冠重症病患，全數存活，插管病人也都順利拔管，治癒率100%。

對於隔離的新冠病患，精神部和復健部團隊更挺進第一線，為病患紓解精神壓力及進行呼吸復健。傳統醫學部也指導使用清冠一號、二號，疫苗接種更創下一天8000人的歷史紀錄。中榮也與國家中醫藥研究所合作，建置了「中西精準醫學平台」，感染、胸腔內科及傳統醫學科合作建立「新冠肺炎患者中西醫共治模式」。

新冠肺炎等各種傳染病蔓延相當迅速，中榮也與亞洲準譯公司合作，在台灣中部建置高通量基因定序負壓實驗室，使用「次世代定序病原檢測」幫助臨床醫師更快速的找到致病原因，打擊傳染病。

共創「尖端、精準、智慧、再生」醫療特色

在尖端醫療方面，傅雲慶副院長2004年亞洲首例利用心臟內超音波修補心臟破洞可免開刀；2007年全球兒童首例經由頸靜脈裝心臟破洞關閉器手術。李政鴻副院長引進3D導航雷納生機器手臂，讓醫師能輕鬆精準定位植入脊椎鋼釘，避免傷害神經。

精準醫療方面，配合中研院進行「台灣精準醫療計畫」，以10種常見疾病進行百萬人基因檢測，經由精準的基因檢測，可預測疾病風險，讓人享有量身訂製的健康照護，提早避免疾病的發生。中榮致力發展資通訊科技在醫療的應用，陳院長就任後，迅速擴大智慧醫療團隊的研究發展，積極與廣達電腦合作，導入智慧病房、醫療穿載裝置、遠距醫療網、遠距居家健康照護等運用，形成台中榮總智慧醫療發展的新氣象。

再生醫療是新興的醫療技術觀念，主要涵蓋組織與細胞修復、幹細胞療法、免疫細胞療法等。去年舉行「一次性手術自體軟骨修復技術成果發表會」，另外心臟血管中心與清大合作，研發導電性水膠，用於心肌梗塞部位注射，可減少致命性心室頻脈的發生。醫院發展及防疫成就有目共睹，因此退輔會主委也親臨現場表揚醫院。另外，這次院慶還揭幕新的「器官捐贈大愛追思牆」，讓器官捐贈者家屬、受贈者，有慰藉、訴說心情、表達感謝的空間，讓大愛精神永流傳。



資料來源：健康醫療網 台中榮總首辦國際醫學研討會　抗疫成果讓全世界看見

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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