【油價公告】中油、台塑宣布明(01)日起國內汽油漲 0.1 元、柴油漲 0.7 元

台灣中油台灣中油公司宣布自明 (1) 日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.0元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收0.6元，柴油吸收1.0元。
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本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.15美元，新臺幣兌美元匯率升值0.095美元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，台灣中油吸收此部分調幅，惟因亞洲鄰近國家油價上漲，因此吸收幅度減少，吸收後與上週零售價比較汽、柴油應各調漲0.7元及1.3元，換算95無鉛汽油每公升32.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之2.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收0.6元，柴油吸收1.0元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元及0.7元。
台塑石化台塑石油表示，受到石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)對擴大增產態度保持觀望、伊朗與西方國家將重啟核協議談判，以及美國原油庫存增幅高於預期等多空因素影響，促使本週國際油價上下震盪，週均價與上週相當。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年11月1日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.7元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。