驚喜！章子怡為這事「現身大台北」街頭

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八大電視今年1月於官方YouTube「八大劇樂部」同步跟播《上陽賦》，成為台灣電視頻道首次嘗試將首播作品於串流平台上架，獲得網友熱烈迴響，至今累積高達8百多萬點擊，網友留言「天天看，我開始第幾十刷了，至今唯一看不膩且不跳看不轉快的戲劇。」上週四《上陽賦》在八大戲劇台晚間11點推出後，電視收視開紅盤，粉絲在社群上分享心得表示「讓人淪陷的好劇」。
八大戲劇台《上陽賦》11月1日晚間11點將播出第3集，劇情描述章子怡在前往盛宴途中，半路被皇后派人故意設局誘騙，章子怡目睹好友被太子非禮，在驚嚇逃離過程被周一圍意外相救。網友表示「周一圍不是很典型的帥哥，但也太有魅力了吧！」、「大王出場，氣宇軒昂、太帥了！」紛紛被「豫章王」周一圍圈粉，臣服於他散發的將軍魅力中。
另外，在《上陽賦》飾演章子怡父親的于和偉，近期與孫儷合作時裝劇受到關注，他被問及當初接拍《上陽賦》得知章子怡飾演他的女兒、趙雅芝飾演夫人，心情如何？他坦言要回想當時的心情其實已經忘了，但自己會接拍的原因，其實是為了能詮釋反派角色，讓他過足戲癮。雖然劇中角色城府極深，為了手握兵權，暗中策劃將女兒章子怡推向出身寒族的周一圍成婚。談起劇中身為一家之主，于和偉表示家庭地位女兒在心目中排行是第一、夫人其次，他把自己擺在最後，還比過女婿、兒媳的排名，他幽默地說，自己還是個非常有奉獻精神的人。（編輯：薛羽彤）