Toyota Corolla Cross No.033

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實際駕駛感受方面，Corolla Cross 懸吊阻尼很明顯是舒適導向，與本站另一部長測休旅車 Kuga ST-Line 有迥異的風格，不以追求操控為主，平順、易上手才是主要目的。行駛於一般市區時，由於休旅車格採用較長的行程彈簧和筒身，因此反應速度較為柔和，遇到路面起伏晃動感頻率較頻繁，當然這點除了是阻尼設定外，也無法忽略 SUV 車款先天重心較高的物理限制。但是 SUV 重心較高
但是可以看到其扭力樑內部還使用了一支額外的強化結構桿，藉此提高扭力樑的剛性來達到更良好的車身動態。
最重要的就是，生產成本相對較低，保養維修的需求大多也只是簡單更換少數襯套甚至不用。同時也因為這類懸吊結構簡單，就只有主橫樑、連接輪軸的支臂與避震器三大元素，相較於獨立懸吊結構，所以對於車室空間規劃有一定程度的幫助，因為結構集中在下半部，不會向上佔用空間，所以可以獲得更平整的後半部車體，不論是後座還是後行李廂，所能運用的空間就更完整，所以我們常常看到的小車大空間，扭力樑懸吊是一項重點要素。而在實際行車的方面，扭力樑在輪胎角度無法自由調整，反到是有利於一般直線行駛時能讓車輪維持正常垂直的角度，讓輪胎保持均勻的磨耗，而在彎路上則會因為慣性應力擠壓帶來小幅的輪胎傾角變化，是營造出很多經典掀背車滑溜車尾的特色。
上路後最先有感的便是彈跳程度增加，畢竟倒叉式避震的反應速度相較原廠正叉式避震更為直接而迅速，換來的是車身穩定性有所提昇，且底盤的吸付性變得更為良好，整體抓地力也更加優異，在路面平整時，車輛可較原廠狀態更牢固地貼在地面行駛，消弭浮動狀態，且加速與煞車時的起伏都縮至最小，壓過伸縮縫或坑洞時的餘震幾乎消除，阻尼調校十分了得，當然車體出色的高剛性也是重要原因。