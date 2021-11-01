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鐵馬輕騎徜徉山海風光
美好的週休二日從悠閒的鐵馬時光開始，遠雄悅來大飯店推出時光慢旅「鐵馬時光」自行車加購專案，帶領旅人走訪隱身在花蓮巷弄間歷史遺跡，又恣意徜徉在花蓮山海風光之間，感受小城之美。2人即可成行，隨著太陽的爬昇一起出發，飯店專業教練全程陪同，由花蓮火車站出發，沿著美崙溪畔自行車道，一路往南濱海濱公園前進，一路上賞自然生態、聽歷史故事，在短短13公里的騎乘裡，更深刻感受花蓮在地之美，讓人回味無窮。
享受完鐵馬時光，回到今晚入住的旅宿，聳立在海拔220公尺海岸山脈北端的花蓮遠雄悅來大飯店，坐擁V型山嶺，以維多利亞式宮廷建築為飯店整體風格，地理位置依山傍海，視野遼闊，向東望去可一覽無遺蔚藍的太平洋，北邊是花蓮市區夜景，向西南望去則是碧綠的中央山脈縱谷，壯麗美景映入眼簾。
在館內還有多元的活動，有在自然環境中的「叢鳴探險」，放慢腳步，在星空畫布下找尋哇哇合唱團、體驗自然時光的「生活藝術家」、大人小朋友都可以一起體驗的香氛時光「香氛泡澡球DIY」，多層次旅遊感受輕鬆擁有，另外，在夜間絕對不能錯過到火舞廣場欣賞獨一的月光海美景。
在陸上海洋王國恣意遊玩
在遠雄悅來大飯店度過一宿，翌日清晨，暖陽緩緩由太平洋爬昇，將房內旅人溫柔地喚醒，在房間內就能欣賞一場絕美的自然演出，欣賞完就能準備下樓享用豐盛的自助早餐。接著不妨在飯店外圍走一圈，走進落雨松步道，大口深呼吸，吸收清新的空氣樹木芬多精，在準備退房前不妨加入館內的復古時光「懷舊手作」DIY課程為這個假期留個紀念。
出飯店後，沿著台11線往台東的方向前進，就能看見右方壯麗城堡造型的遠雄海洋公園，全區分為八大主題，從入園開始就像是進入了一個陸上的海洋王國，除了多元的遊樂設施外，還有中古世紀歐洲神祕城堡上演的國際表演，在園區內的海洋動生物介紹，更是讓人大開眼界！除了觀賞之外，生動活潑的解說拉進了我們與海洋動生物的距離，多樣的設施讓人玩得不亦樂乎，到了離園的時間還意猶未盡呢！
結束了海洋公園行程，行駛在台11線上，向左望去，是一覽無遺的太平洋，在東部海岸國家風景區內，每個季節、每個瞬間，都擁有不一樣的景色，走在海岸線上，找一個角落成為你的獨家景點，在這裡為花東假期寫下完美逗點。
景點資訊
遠雄悅來大飯店
地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號
電話：03-8123-999
網址：https://www.farglory-hotel.com.tw
遠雄海洋公園
地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號
電話：09-8123-199
網址：https://www.farglory-oceanpark.com.tw
這篇文章 花蓮慢旅｜擁抱洄瀾太平洋 走訪小城鐵馬時光慢旅 最早出現於 行遍天下旅遊網