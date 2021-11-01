特企／赫蒂法莊園盛大開幕　夢幻城堡點亮新蘭陽

宜蘭赫蒂法莊園(30)日下午舉行開幕啟航大典，燈光秀啟動儀式邀請健保署署長李伯璋、立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及其團隊蒞臨出席，一同見證這結合在地資源的觀光工廠，在後疫情時代不僅作為宜蘭生技產業發展的領先指標，也成為遊客造訪宜蘭景點的新選擇。
赫蒂法公司董事長謝偉斌表示，集團投入藥業發展30年，在醫療體系深耕有目共睹，並於2008年投入醫學美容及預防醫學領域，致力於研發專業醫美級保養品，一直以來集團時常思考如何能夠更貼近台灣消費者，讓國人透過教學及體驗，洞悉自身的膚況之餘，也真正了解自己所使用的保養品成分，在宜蘭縣政府的支持下，赫蒂法莊園於擁有好山好水的宜蘭生根，以放鬆身、心、靈為目標，並以「天然、文創、綠能、歐風」為核心，創建赫蒂法莊園，展開美學事業新版圖，提供民眾認識天然植萃保養品的平台，並定期提供近距離體驗、知識教育、植栽科普等活動，促使「療癒」與「教育」並進，期盼透過服務、產品及體驗，為入園者帶來美好的身心靈饗宴，同時也 為五結鄉導入新的產業發展契機。
宜蘭是旅遊業發達的縣市，在宜蘭境內擁有高密度的觀光工廠，是許多遊客假日造訪宜蘭的遊程之一，在種類紛呈的眾多觀光工廠中，赫蒂法莊園以「植萃生技」為特色成為民眾旅遊新選擇。
赫蒂法莊園相關訊息可洽官網 https://www.healtdevavillage.com/