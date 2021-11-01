新台幣 167 萬元起　2022 年式 Audi Q2 35 TFSI Technik 旅型特仕 限量在台上市

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2022 年式 Q2 35 TFSI Technik 旅型特仕在外觀部分配置 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組及 LED 尾燈組含動態方向指示燈，內裝搭載 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、8.3 吋顯示螢幕附 MMI navigation plus 原廠中文導航系統、Audi 智慧手機介面及氣氛光感流體飾板等。
動力配置方面，Q2 35 TFSI Technik 旅型特仕採用 1.5 升 TFSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 S-tronic 7 速雙離合器自手排及前輪驅動，於 5,000~6,000rpm 間可輸出 150hp 最大馬力，於 1,500~3,500rpm 間可輸出 250Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.6 秒完成，極速為 218km/h。
Q2 車系自 2016 年日內瓦車展問世以來，成為 Audi 進軍小型跨界休旅的代表作品，原廠於 2020 年 9 月推出中期改款，台灣奧迪則選在今年 2 月以 35 TFSI 單一動力導入 5 個編成，如今則以 advanced 的售價提供限量的 Technik 旅型特仕，以更豐富的配備水準帶給有意入主的準車主們更據吸引力的購車機會。