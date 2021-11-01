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新台幣 61.9 萬元起　CMC Zinger Pickup 三開型正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-01 14:55:40

CMC (中華汽車) 於去年 (2020) Zinger 問世 15 週年之際，推出自行研發的 Pickup 車型，當時採用皮卡慣有的單開式貨台設計，今日 11/1 正式推出三開型，建議售價為新台幣 61.9 萬元起，與 Pickup 精采型相同。

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Zinger Pickup 三開型在外觀上僅提供藍色單一車色，前保險桿為塑料原色，車側搭配 205/70R15 輪胎及鐵圈，後方配置木製貨台搭配前端的鐵架，左右側及後側均可開啟使用，貨台最大長度達到 1,820mm，貨台最大寬度達到 1,747mm，貨台最大載重為 621 公斤，尺碼相較於既有單開版本的長度 1,703mm 及寬度 1,462mm 均更大，實用性因此更佳。其車長也較單開的 4,660 更長，突破 4,740mm。

內裝配備方面，Zinger Pickup 三開型擁有藍牙音響主機 (支援 MP3/WMA)、大型中央扶手 (含置物功能)、多功能行車資訊顯示幕、USB 插座及皮質包覆座椅 (可六段傾斜調整及前後滑移 22 公分) 等。

安全防護方面，Zinger Pickup 三開型搭載 2 具 SRS 輔助氣囊、ASC 車身動態穩定系統、 TCL 巡跡防滑控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統、ARP 主動式防止傾覆系統、RAB 預警煞車系統、BOS 煞車優先系統、ABS 防鎖定煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、BAS 煞車力輔助系統、ESS 緊急煞車警示系統、前座雙 SRS 安全氣囊及 TPMS 胎壓偵測等。

過去國產長頭貨車市場曾有過 Mitsubishi Freeca 與 Toyota Zace 車系間的競爭歷史，隨著兩款車型陸續停產而暫時無相近選擇，去年登場的 Zinger Pickup 可說是讓此一級距復甦的開端，然而當時的單開設計無法完全滿足產業上的用途，如今登場 1 年多後總算有了三開型的新選擇，對於銷售表現的提升可以預期。

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