精障婦愛在中友百貨站牌塗鴉 警無奈：家人也管不動她
一名中年女子上週三晚上跑到中友百貨前，大刺刺在公車站牌塗鴉，寫滿地方政治人物、主管機關首長的人名，以及「豬哥、窮鬼、貪汙、上床」等字眼，之後搭公車揚長而去，目擊民眾傻眼。這已是她第二次亂畫站牌，警方將依法裁處，但獨居的葉女有精神障礙，家屬也說管不動她，讓警方相當困擾。
記者顏幸如/綜合報導
2021-11-01 16:30:30
昨有網友在臉書社團「逗留，台中」爆料，指上月27日晚間9時許，一名中年女子在中友百貨前站牌塗鴨，寫上地方機關首長姓名，另外還有「豬母、殺人、恐嚇、白痴」等語意不清的詞彙，之後拎著一大袋行李和自備的塑膠凳、坐上公車離去。
爆料民眾說，女子若真有委屈，可以循正常管道申訴，為什麼要用這種方式造成別人的麻煩？她當時立即報警，但警車只經過卻沒停下來。之後寫信給市警局和市長信箱亦無人回覆，只好在社群爆料。
台中市第二警分局表示，今年6月25日，46歲的葉女才在同一處公車站牌塗鴉，已是累犯。葉女平日獨居在西區住處，行蹤難以掌握。育才派出所將通知她到案，依違反《社會秩序維護法》裁處，另依違反《廢棄物清理法》函送環保局裁罰。
警方調查，46歲的葉女領有重大傷病卡及政府補助，精神狀況不佳。警方已聯絡家屬，希望家屬幫忙勸阻，但家屬說「管不動她」