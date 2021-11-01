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油頭人救星？「頭髮粉撲」解油膩感　專家警告：用錯更糟

▲不少油性髮質的民眾會使用頭髮粉撲取代洗頭，食藥署表示「用錯方法會更糟」。（示意圖／取自unsplash）
▲不少油性髮質的民眾會使用頭髮粉撲取代洗頭，食藥署表示「用錯方法會更糟」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-01 17:26:01

你是油頭人嗎？相信不少民眾出門前總是會精心打扮一番，不過對於油性膚質的人來說，有時候才到下午就開始油光滿面，因此身上總是帶著各種吸油好物，其中「頭髮粉撲」是許多人必備的產品，甚至有人用它代替洗頭，面對這樣的誤用，食藥署特別警告：「用錯方法可是會掉頭髮的！」。

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食藥署在臉書粉專《食用玩家-食藥署》提到，不少人一到下午額頭上的瀏海因為皮膚過度出油就變成「條碼」，想要約會卻蓬頭垢面，看起來以為好幾天沒清洗，因此會選擇使用頭皮蜜粉，不但能快速解決頭髮看起來油膩膩的窘境，還可以暫時解救髮型扁塌，是不少人油頭人的救星。

▲食藥屬表示頭髮粉撲只能暫時應急，當天晚上一定要洗頭，避免引起過敏甚至嚴重掉髮。（圖／翻攝《食用玩家》臉書）
▲食藥署表示頭髮粉撲只能暫時應急，當天晚上一定要洗頭，避免引起過敏甚至嚴重掉髮。（圖／翻攝《食用玩家》臉書）
雖然頭髮粉撲可以讓頭皮與頭髮迅速解油，卻有人以為從此就能延長洗頭髮的時間或是不洗頭？面對這樣的「誤用」食藥署日前做出回應，表示粉體吸附頭髮上的油脂只能短時間應急，但是絕對無法取代洗頭，因為粉體本身沒有清潔效果。

因此當天只要有使用該類產品，「晚上一定要徹底清潔頭皮，避免頭皮毛囊受阻，造成掉髮或頭皮過敏的危機」。食藥署還提醒，粉撲也要定期清潔，而頭皮如果嚴重出油，還是建議先尋求專業醫師診治。（編輯：陳珮瑜）

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