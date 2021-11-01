糖尿病怎麼辦？「糖尿病智慧好幫手」集結專家隨時免費問到飽！

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「糖尿病該怎麼辦？吃秋葵會好嗎？吃苦瓜可以改善？藥吃多了是不是會洗腎？」
面對糖尿病，不少患者總會不知所措，診間人多不好詢問、也不知道自己該問什麼、哪些事情沒問到，網路資訊多，卻常遇到不知資訊是否正確、資訊太多、資訊看過專業看不懂等問題，難有個明確的方向。
９成糖友有資訊困擾，超過５成甚至自行停藥！
社團法人糖尿病衛教學會理事長王治元指出，根據百位糖友大調查發現，有約97.5%的糖友自確診後感到困擾，當中有約55.5%在上網搜尋時找不到具有可信度的衛教資訊，約50%在找到資訊後認為大同小異或不適用於自身狀況，也約有38.5則認為衛教資訊太過複雜不易閱讀，相反的，也約有24%則認為衛教資訊內容不足，沒辦法找到需要的資訊。
王治元理事長也指出，有超過五成(52.5%)曾有自行停藥或調藥的經驗，在這些自行停藥、調藥的族群中，約有69.5%擔心藥吃太多會傷腎，約41.9%認為沒吃藥身體也不會有不舒服的反應，約41.9%擔心吃藥會引起低血糖，約21.9已在使用其他的保健相關食品，因其他原因而停藥者也占了約8.6%。這些因資訊不夠了解、不夠充足等原因，對於糖尿病患者而言其實相當不利，以自行調整或停藥來說，就可能導致血糖出現波動，增加併發症的風險。
資訊過多、難懂、不正確？糖友控制不佳影響甚大！
馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科李淳權醫師也表示，糖尿病雖是現階段無法完全治癒的疾病，但可透過治療等方式獲得妥善的控制，若病情控制不佳，整個身體如同泡在糖水一般，各器官都可能陸續受損。
包括了大血管病變，如中風、暫時性缺血性中風等腦血管病變；心絞痛、心肌梗塞、充血性心衰竭等心血管病變，糖友罹患機率更是一般人的2~3倍。小血管病變則包括視網膜病變、白內障等視力惡化；腎臟病變、末期腎病等腎臟功能壞損；末梢神經循環不良、手麻等末梢神經病變。下肢、足部則可能有末梢血管病變、壞疽、截肢、傷口不易癒合等糖尿病足的風險。
李淳權醫師也提醒，沒有症狀並不代表血糖控制良好，不論有無症狀出現，在確診後都應接受正規治療、併發症評估，並且落實血糖監測，以及改善生活習慣，才有助於妥善控制糖尿病、避免併發症。綜合來看，正確且完整的衛教資訊顯得格外重要。
「糖尿病智慧好幫手」專家集結回答你的問題！
為滿足糖尿病患者面對病情常會不知該如何應對等情況，社團法人糖尿病衛教學會於今年（2021）推出「糖尿病智慧好幫手」的Line聊天機器人，患者不論何時何地，只要像聊天一般向機器人詢問相關的問題、關鍵字等，皆可方便取得專業、易懂的完整資訊。
此聊天機器人服務集結了醫師、個管師、營養師等糖尿病照護專業團隊，彙整了上千種糖尿病患者的常見問題，如糖尿病共病、飲食控制、藥物使用、運動方式、心理健康、常見迷思等各層面問題，糖友將不用在網路世界大海茫茫中尋找答案，或從親友、鄰居聽說，更可有效避免吸收錯誤資訊。
取得聊天機器人的方式也非常簡單，僅需透過網址或掃描QR碼，即可加進自己的Line好友當中，日後不論何時何地皆可透過聊天機器人詢問。
糖尿病智慧好幫手，協助案例穩控血糖！
案例控糖得宜的糖友張小姐分享，當初自己是在健檢時才發現糖尿病，確診糖尿病時也是相當驚訝，因為除了食量是稍微增加了一些、變胖了些，其他不痛、不癢，並沒有其他症狀。好在張小姐病識感、危機感高，身旁已有事業有成，但卻因糖尿病病倒的企業家，讓她更加謹慎面對糖尿病。
不過起初張小姐也在尋找資訊上碰上很大的瓶頸，花了很大的力氣在尋找有可信度、適用於自己的文章，後來將「糖尿病智慧好幫手」加入Line好友後，隨時皆可提問，並獲得專業且易懂的相關資訊，讓張小姐在正確的資訊下，得以遵循妥善的治療、避免偏方及迷思、良好的改善生活等。從糖化血色素來看，不少糖友控制到7已是相當難達標的成績，張小姐已控制在5.8內，是個非常出色的成績。
王治元理事長表示，隨醫療進步，日後糖尿病智慧好幫手的資料庫內容也會持續擴充，並規劃更豐富的文章及影音，以滿足糖友的需求，讓糖友的問題獲得解決並積極治療，達控制血糖目標。