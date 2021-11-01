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臉部一提拉起來，視覺年齡就秒減5歲！
肌膚到了25歲之後，膠原蛋白開始流失，肌膚失去支持和彈性，若沒有及早保養，未來就會出現很難逆轉的老化現象，不過隨著醫學科技越來越進步，除一般保養程序，民眾可透過醫美改善。王醫師表示，肌膚下垂鬆弛，通常會使用音波拉提或電波拉皮改善，兩者都可刺激膠原蛋白產生、皮膚和脂肪組織收縮緊緻。
若想使用電波拉皮或音波拉提，醫美診所醫師術前會先替客人進行簡單測試，以徒手觸摸臉部，判斷其鬆緊度。不過有些客人，雖然看起來不老，卻想要更緊緻一些，比方說做表情時，臉上會出現紋路，或是漸漸生成的法令紋，一樣可以透過電音波拉提進行保養或改善鬆弛。
▲醫美診所院長王玉璋
電波拉皮、音波拉提有何不同？
王醫師說明，電波拉皮指的是利用電磁波以每秒震動600萬次的高頻電波，加熱刺激皮膚的皮下組織，並針對皮下的「淺、中層的組織」達到緊實。而音波拉提，則是利用高能量的超音波，透過超音波聚焦、點狀式施打，可以達到比電波拉皮「更深的筋膜層」，而筋膜層是關鍵，因為當筋膜層的膠原蛋白流失，才會使臉部下垂鬆弛與法令紋加深。
王醫師表示，近年來音波、電波儀器推陳出新，雖然基本原理不變，但Q+音波拉提 優化了能量輸出，可以精準施打在作用點上，既無痛也沒有修復期；探頭也多樣化，除了可以針對眼周、雙下巴、輪廓線，還可以運用在身體上，例如大腿、膝蓋、腹部，甚至是腰間贅肉等。IG電波則是結合「鳳凰電波」的優點並做改良，能量輸出變得穩定，痛感也大幅降低，讓客人接受度變高。
QG電音雙波皮下深、淺組織都能拉提
現今流行將Q+音波和IG電波，結合成為QG電音雙波，王醫師表示，音波機器問世後，將兩種機器結合進行電音波複合治療，同步作用於不同深度的組織。兩者可在同一天施打，但王醫師提醒，醫師經驗很重要，要控制好電波、音波的強度，不然容易起水泡，或是造成組織受傷，甚至因能量太強，反而導致臉頰凹陷。
針對經濟狀況還不是很有餘裕的小資女，王醫師表示，可考慮美容療程，透過美容儀器先將臉上進行深度清潔、亮白與保濕，若客人某些部位較顯鬆弛，可針對特定處進行電波或音波拉提，不需要做到全臉亦是經濟實惠的方式。而對於上班忙碌或需要顧家庭的熟齡女，現在的QG電音雙波，只要一個午休時間就可以完成，且沒有傷口、無恢復期，達到「午休美容」的效果。
資料來源：健康醫療網 提拉嘴邊肉超有感！ 「QG電音雙波」快速找回緊緻輪廓線
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