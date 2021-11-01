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糖尿病治療權威謝明家醫師表示，落實血糖監測是糖尿病治療的重要關鍵，現階段發展出智慧控糖APP可以讓患者、家屬、醫療團隊清楚掌握血糖治療狀況，患者透過手機中的智慧控糖APP將血糖監測、飲食紀錄、藥物劑量等數據上傳至雲端平台並彙整成個人化的報告，醫療團隊可以根據數據發現血糖問題並即時與患者溝通討論，也能視情形提供藥物調整建議，實現糖尿病照護的個人化及數位化管理，醫病溝通更加順暢，也更容易達到血糖的控制目標。
▲糖尿病治療權威謝明家醫師
智慧裝置輔助胰島素使用 改善血糖治療成效
今年(2021年)適逢胰島素問世的100周年，謝明家醫師說明，胰島素是治療糖尿病的救命藥物，過往患者在胰島素使用上經常因為未按照醫師指示劑量施打或是注射方式與位置錯誤等問題影響血糖治療成效，如今在智慧裝置的輔助下都有辦法獲得解決。
舉一名正在接受胰島素治療的第一型糖尿病患者為例，他每天施打2-4次胰島素，但空腹血糖卻高達428mg/dL，經醫師以視訊教導修正他使用胰島素的技巧並透過雲端平台紀錄血糖數值與飲食紀錄，加上搭載藍芽功能的智慧胰島素注射裝置監測胰島素施打劑量是否正確，一週後空腹血糖即順利控制在121 mg/dL，期間也未發生過低血糖副作用。
血糖管理基本功：制定治療目標與落實血糖監測
患者以往遇到問題無法與醫療團隊即時溝通，不僅容易中斷治療，也難以達成血糖控制目標，如今血糖管理在雲端平台與智慧裝置的輔助下補足慢性病治療的缺憾，讓糖尿病照護具備即時性、連續性、互動性。謝明家醫師也提醒，患者務必與醫師溝通制定治療目標，也應落實血糖監控以確認是否達成目標，現階段可使用智慧控糖App與醫師進行更即時、個人化的控糖計畫。若服用口服藥物仍無法改善血糖控制狀況時，應與醫師討論，評估是否需要以胰島素及早介入。
MAT-TW-2101517-1.0-2021/10
資料來源：健康醫療網 雲端醫護助力糖尿病治療 血糖管理更即時
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