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在蔡昇達醫師所醫治的患者當中，不少人與王老闆一樣飽受中風後肢體痙攣所苦。根據統計，在首次中風的患者中，超過一半在中風6個月後仍處於輕重不等的失能狀態。另外，約1到4成患者在中風後半年內出現肢體痙攣，導致行動不便、無法穿脫衣服與無法生活自理等問題，若沒有接受妥善治療，除了影響復健進度、加重照顧者負擔，患者的自尊心也常深受打擊。
藥物與復健治療 助改善中風後肢體痙攣
國內外治療指引皆建議，中風後肢體痙攣治療要把握黃金治療期，及早透過藥物、復健幫助舒張肌肉，可減少復健阻礙、改善生活品質，也可避免因長時間肢體痙攣而產生不可逆的關節受損傷害。蔡昇達醫師解釋，中風病友若出現肢體痙攣，例如手掌很難持續張開，便無法執行握球等細緻的復健動作訓練，容易對中風後復健造成不利影響；在日常生活上，痙攣導致患者無法自行洗澡、穿衣、扣扣子或開瓶蓋、走路易跌倒，增加照顧者的照顧負擔。因此盡早展開肢體痙攣的治療，較能幫助突破復健瓶頸，提升復健效果，也更有機會恢復正常的生活自理能力。
目前中風後肢體痙攣的治療選擇很多元，包含口服藥物與肉毒桿菌素注射。口服藥物以肌肉鬆弛劑為主，因為作用於全身，無法針對特定區域肌肉進行治療；而肉毒桿菌素可注射於特定部位，有助肌肉放鬆，改善過強肌肉張力，治療效果比口服藥物更精準，每4個月注射一次，能降低回診頻率減輕治療負擔。患者可以和醫師討論個人化治療計畫，並選擇適合藥物。
目前肉毒桿菌素的健保給付資格為中風後六個月出現上肢肢體痙孿、中風後三個月有下肢肢體痙攣的患者族群。蔡昇達醫師補充，部分患者是中風後即產生肢體痙攣，及早施打肉毒桿菌素亦可改善痙攣，幫助後續的復健治療順利進行。
把握黃金治療期 避免肢體痙攣惡化
2021世界腦中風日的主題為「只要幾分鐘之差，就能拯救性命」（Minutes can save lives）。蔡昇達醫師表示，這主題代表一出現中風症狀，一定要把握黃金治療期，才能減少死亡、失能風險，不只如此，對於中風後的肢體痙攣治療也要把握時機，才不會一再惡化。
蔡昇達醫師也提醒，中風後肢體痙攣的患者除了接受復健、藥物治療，在家中也要適時伸展、按摩，治療效果才能延續，當肢體動作有所改善，患者的情緒、生活也才能逐漸回歸正常步調。
資料來源：健康醫療網 中風後肢體僵硬可能是痙攣了！ 醫：把握黃金治療期
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