新台幣 107.3 萬元起　Volkswagen T-Roc 280 TSI Life SE 正式在台上市

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T-Roc 280 TSI Life SE 是以既有建議售價新台幣 104.8 萬元起的 T-Roc 280 TSI Life 車型，升級選配價值新台幣 5 萬元的 Lane Assist 車道偏移警示系統及電動尾門兩項配備而成，原建議售價應為新台幣 109.8 萬元起，本月促銷期間為新台幣 107.3 萬元起。至於 T-Roc 280 TSI Life 車型則享有現金優惠價新台幣 99.8 萬元起。
動力配置方面，T-Roc 280 TSI 車型採用 1.5 升 TSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統，可輸出 150ps 最大馬力 150ps 及 25.5kg-m 峰值扭力。
T-Roc 車系最早於 2014 年時以同名概念車亮相，2017 年時推出量產版本，台灣福斯汽車選在去年 11/18 上市，引進 280 TSI Life (新台幣 104.8 萬元起)、280 TSI Style Design (新台幣 112.8 萬元起) 及 330 TSI R-Line Performance (新台幣 132.8 萬元起) 共 3 款編成，如今透過入門車以優惠價格增加選用配備的方式，對於有意入主的消費者而言應更具利多。