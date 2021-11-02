全台電動機車夯！Gogoro銷售與掛牌創「13個月」新高

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今年1到10月 Gogoro 與 PBGN 電池交換電動機車車款的累計掛牌數共 64614 輛（Gogoro 54661 + PBGN 夥伴 9953），佔全體電動機車的同期掛牌數 68253 輛的 94.7%，換句話說，今年到目前為止，每 20 輛領牌的電動機車，僅有 1 輛使用充電或是他牌的電池交換方案，長時間銷售數據的累積，反映出消費者對於購買採用 Gogoro Network 交換電池系統的智慧電動機車情有獨鍾。
Gogoro 10月的掛牌數量，不僅較9月成長 10.3%，也較去年同月成長 7.1％。以全體電動機車對比全體燃油機車，和去年同月相比，今年10月電動機車掛牌數成長 18.7%，而燃油機車則是減少了將近四分之一。
從10月電動機車掛牌的車款來分析，10月份暢銷排行榜的第一名是 Gogoro VIVA MIX，自從今年3月上市以來，Gogoro VIVA MIX 就一直維持在電動機車的銷量冠軍位置，10月掛牌數為 2301 輛；第二名則是今年7月甫推出旋即熱賣的 Gogoro VIVA XL，10月掛牌數量為 1600 輛；第三名的 Gogoro 2 Delight 及第四名的 Gogoro S2 各自都跨越千輛門檻；位於第五名的 Gogoro VIVA，若加總使用相同 PBGN 機電系統的 eMoving EZ1 與 PGO Ur2，綠牌輕型電動機車掛牌總數也超越千輛。宏佳騰的 Aeon Ai-1 Sport 排名第六、實際掛牌 749 輛，10月品牌收到超過 1400 張訂單，表現亦是今年最佳。排行榜中的前七名，全都是 PBGN 聯盟的智慧電動機車車款。
Gogoro Network 電池交換網路已在全台各鄉鎮佈建超過 10699 個電池交換機櫃（每個機櫃有 8-10 個電池交換插槽），不論是在人口稠密的六都，或是連接東西兩岸的每個縣市，主要道路的沿線都可以發現 GoStation 的身影，優越的全域站點覆蓋以及每個站點充沛的電池投放，讓 Gogoro 與 Powered by Gogoro Network (PBGN) 的智慧電動機車更受到廣大消費者的青睞。
比較 2020 年與 2021 年各月電動機車佔全體機車掛牌數比例，從今年4月開始，電動機車的每月市佔率都穩定在 12%~14% 之間，相較於去年大半年在 9%~10% 左右徘徊，今年到目前為止的電動機車市場表現較去年更佳也更為活躍。全球電動車銷量歷年屢創新高，在各國政府的政策推廣及國際領先車廠積極帶動「由油轉電」轉型下，消費者清楚瞭解運具電動化是不可避免的潮流，進而提高購買電動機車的意願。
解析各廠牌累積1到10月的掛牌數量，也間接透露出其銷售的重心：Gogoro與PBGN 聯盟夥伴車款主要的購買與掛牌都是自然人（即一般消費者），其比例皆超過 94％，充電及其他電池交換系統的車款對法人（公司行號或政府機關）銷售之比例相對較高，落在 2 成左右或以上。全年累計至10月底的電動機車掛牌總數前四名依序為：Gogoro、宏佳騰 Aeon、摩特動力 PGO 與中華 eMoving，而販售給一般消費者（自然人）掛牌總數前五名依序為 Gogoro、宏佳騰 Aeon、摩特動力 PGO、山葉 Yamaha 與 中華 eMoving，全數皆為 Powered by Gogoro Network 聯盟成員。
Gogoro 電動機車在十月的單月掛牌數能夠創下自去年十月以來的最高紀錄，也是受惠於國內疫情稍緩。Gogoro 副總經理郭錦程表示：「雖然全台灣仍維持在二級警戒，但 COVID -19 疫情已在政府與民眾配合下獲得控制。中央政府的振興五倍券從 10/8 起跑後，明顯提升民眾的消費信心及意願。加上台北、新北與桃園等三大都會區全面啟動『電動機車加碼補助方案』，消費者在今年底前使用振興五倍券購車，最高可以享有 32000 元 + 3600 元的車輛及資費加總優惠。再搭配 Gogoro 推出的各項優惠付款方案，現在就是購買電動機車的最佳時機。」