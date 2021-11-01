造型更硬漢　Ford Ranger 將在今年 11/24 正式發表

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從目前掌握的畫面來看，下一代 Ranger 將採用 Built Ford Tough 家族化設計語彙，擁有近似全新 F-150 的設計風格，車頭採較直立式的 LED 燈組設計，原廠也表示新車將承襲 Ford 駕馭 DNA，具備更強悍的越野能力，更高的聯網程度，以及更豐富的實用機能，兼具工作、家用及娛樂用途。
為了確保下一代 Ranger 符合全球 180 個以上銷售地區的消費者需求，Ford 已針對車主、業者及維修廠等單位進行超過 5,000 次訪談，並依照意見回饋來改善新車。
全新 Ranger 首席設計師 Max Tran 表示，對設計者而言，儘早與消費者接觸可獲得更具前瞻性的設計，而在與全球許多消費者訪談後，發現車主們均樂於行動，也喜愛解決問題，對於愛車感到有自信，不僅可享受豐富機能，也帶來駕馭樂趣。
目前 Ford 已進行超過 1 萬公里沙漠路段以及 62.5 萬越野路段，總計達 125 萬公里的道路測試，確保下一代 Ranger 可對應全球不同的氣候條件，原廠指出 Ford Ranger 原型車必須忍耐超過攝氏 50 度的環境，並通過高海拔度的路段，收集車輛在對應極端嚴苛環境的數據，再利用電腦模擬車輛經過多年使用後的耐用度。
新一代 Ranger 是 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，預計在南非 Tshwane Automotive Special Economic Zone (TASEZ) 特區的 Silverton 組裝廠生產，對此 Ford 於今年初宣布投資 6.86 億美元，升級產線以對應明年新一代 Ranger 的量產作業。
Ranger 車系自 2010 年正式導入國內市場以來，迄今已超過 10 年的時間，期間經歷數次的改款，針對動力、舒適與安全性陸續提昇，在街頭擁有不錯的能見度，7Car<小七車觀點> 將在全新 Ranger 發表後帶來更詳細的報導，敬請期待。