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全球染疫死亡破500萬人　歐洲再現疫情熱點

▲自中國近兩年前最先出現COVID-19病例以來，全球累計染疫死亡人數突破500萬人，歐洲部分地區疫情復燃引發關注。（圖／達志影像/美聯社）
▲自中國近兩年前最先出現COVID-19病例以來，全球累計染疫死亡人數突破500萬人，歐洲部分地區疫情復燃引發關注。（圖／達志影像/美聯社）

中央社

2021-11-02 12:10:46

（中央社巴黎1日綜合外電報導）根據法新社彙整的官方來源統計，自中國近兩年前最先出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例以來，全球累計染疫死亡人數突破500萬人，歐洲部分地區疫情復燃引發關注。

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各國展開疫苗施打作業後，有助於死亡率逐漸降低。近4個月前，染疫病故人數突破400萬人大關。美媒報導，累計死亡人數從400萬達到如今的500萬人，約花了110多天，比先前不到90天就從300萬增至400萬人來得慢。

法新社提到，儘管全球單日死亡病例數在10月初降至8000例以下，為近一年來首見，各地仍有高風險區。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10月28日在記者會上說：「由於目前歐洲疫情升溫，COVID-19確診和死亡病例數在2個月來首次增加。」

世衛歐洲區52個國家和領土中，死亡人數持續攀升主要來自東部。

俄羅斯單日染疫和死亡人數屢創新高，自10月20日以來平均單日死亡病例超過1000例。然而根據他們的有關當局，這項統計很大程度上被低估。政府通報的死亡病例顯示，截至11月1日累計23萬9693人病故。

然而俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）對於COVID-19死亡病例定義較廣，9月底曾說死亡人數近45萬人。

烏克蘭和羅馬尼亞是歐洲兩個單日死亡人數僅次於俄羅斯的國家，過去7天平均每天分別新增546和442例病故。

拉丁美洲和加勒比海是全球死亡人數最多的區域，自疫情爆發以來累計152萬1193死，但單日死亡人數自5月以來逐漸減少，目前約840人。

美國過去7天平均單日通報超過1400例死亡，比前一週少15%。美國累計74萬6747人染疫病故，仍是全球死亡病例最多的國家。

由於與COVID-19直接和間接相關的超量死亡，WHO估計疫情真正死亡人數可能是官方統計的2到3倍。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1101102

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