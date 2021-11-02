擴大接種　印尼核准6至11歲孩童接種中國科興疫苗

（中央社記者石秀娟雅加達2日專電）印尼可望明年初讓6至11歲孩童接種COVID-19疫苗，印尼當局已核准，這個年齡層孩童可施打中國科興疫苗；是否也使用中國國藥、美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech的疫苗，仍在臨床試驗。
印尼食品藥物管理局（BPOM）局長盧吉托（Penny Lukito）昨天表示，已經核准讓6至11歲的孩童接種中國科興（Sinovac）研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，印尼已恢復實體上課，讓孩童打疫苗有急迫性。
美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）等媒體昨天報導，盧吉托指出，經臨床試驗評估該年齡層孩童接種科興疫苗的免疫原性（immunogenicity），即在人體引發的免疫反應，以及安全性，試驗結果顯示，免疫原性達96%。
印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）指出，6至11歲孩童可望明年初起施打疫苗，相關當局仍須聽取小兒科醫師協會的意見，也需要有更多疫苗到貨。
印尼衛生部指出，除了科興，印尼也在進行中國國藥（Sinopharm）、美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作的疫苗對6歲至11歲孩童的臨床試驗。（編輯：陳惠珍）1101102