「搞笑諾貝爾獎」紅翻全球！台灣曾因1事得獎：有助和平

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搞笑諾貝爾獎的主辦方《不可思議研究年鑒》（Annals of Improbable Research）表示，搞笑諾貝爾獎的目的是讓人「先發笑，在思考。」評審委員會由科學家、作家、運動員等不同領域的人物擔任，在篩選的最後一天，還會隨機邀請一位路人一起協商最終得主。得獎獎金為10兆辛巴威幣（約台幣120元），每年的獎盃都不一樣，而今年由於是線上舉辦頒獎典禮，因此所有得主的獎盃都是PDF檔，必須自己印出來組裝。
一、台灣「立法院打架」有助於維持和平！
在台灣，立法院上演「真人快打」的新聞屢見不鮮，幾乎成為國民日常生活的一部份；這種獨特的「立法方式」不僅常登上外國媒體版面，在1995年甚至榮獲「搞笑諾貝爾和平獎」。評審委員認為：台灣的立法院證明了政客之間的爭吵比起向其他國家發動戰爭，能為他們帶來更多利益。換句話說，立委們以發動肢體衝突代替發動實質戰爭，為國民謀求福利。雖然這種方式很奇怪，但有助於和平進展。
二、英國皇家海軍喊「砰！」代替開槍
除了台灣，英國皇家海軍也曾摘下「搞笑諾貝爾和平獎」獎牌。原因是他們為了節省彈藥消耗，要求士兵發射砲彈時大喊「砰！」來代替真正的砲彈。跟據英國《衛報》，皇家海軍為了節省資源，禁止海軍軍事學院的學生發射實彈，因此，水手們在砲彈瞄準之後，必須對著麥克風大喊「碰！」。每一聲「碰！」都能替代價值642英鎊的砲彈。三年就能節省500萬美元。真的非常和平。
三、相信自己的有腳臭，你就真的會有腳臭！
1992年的搞笑諾貝爾醫學獎，頒發給了日本橫濱市資生堂研究中心的研究人員。他們的研究報告「腳臭的原因和形成的混合物的闡明」中，指出腳臭是人們自己想出來的！那些覺得自己有腳臭的人，就真的有腳臭；而覺得自己沒有腳臭的人，就沒有腳臭。所以，如果不希望自己有腳臭，就請相信自己沒有腳臭吧！
四、有鼻塞的問題嗎？除了噴鼻藥，床事也很有效！
天氣轉涼，不少過敏兒在這個季節都面臨惱人的鼻塞問題。今年的搞笑諾貝爾醫學獎得主德國耳鼻喉科醫生Olcay Cem Bulut，為過敏兒提供除了鼻塞藥以外的解法。他從自身經驗發現，高潮似乎緩解了鼻塞的問題。他找來了18對情侶作為實驗對象，結果顯示：高潮後的一小時內，鼻塞緩解的情況就跟市售的噴鼻劑差不多！
五、如何和貓咪溝通？
可愛的貓咪是許多人心目中最棒的寵物！但身為貓奴，你知道你的貓在想甚麼嗎？來自瑞典的科學家Susanne Schötz就以研究貓咪的語言摘得今年的搞笑諾貝爾生物獎。他收錄了40隻貓咪、780段「貓咪語言」，並將貓咪的叫聲分為19種。研究結果顯示：貓咪心情好的時候會發出頻率上揚的叫聲，生氣、緊張或情緒低落時叫聲則是下降的。透過他的研究，貓奴們就能更有效的揣摩主子們的情緒，以增進彼此感情。
六、越胖的政客越腐敗？
法國科學家Pavlo Blavatskyy以政客身材和該國貪腐的相關研究拿下今年搞笑諾貝爾經濟學獎。他蒐集了15個不同國家、共299位內閣首長的照片，並透過電腦視覺演算法（Computer Vision Algorithm）推算他們的BMI值。研究結果發現，似乎能從政治人物的肥胖程度看出其國家的腐敗程度。然而，這項研究受限於非常多因素，且有許多人質疑這個實驗存在偏見，因此並不適合當作投票的重要指標。