奢華黑色風格　第二代 Rolls-Royce Black Badge Ghost 登場

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外觀方面，第二代 Black Badge Ghost 提供 4.4 萬種配色，而 Rolls-Royce 為了製作 Black Badge 準車主們偏好的黑色，需將 45 公斤重的霧化塗料噴塗於帶有靜電的白色車身上，再塗上兩層金油，之後由 4 位工匠手工拋光，費時約 3~5 小時來達到亮黑效果。全車的鍍鉻細節導入厚度 1 微米的鍍鉻噴塗工藝，及手工拋光處理。足踏由 44 片碳纖維組成的 3D 鍛造 21 吋鋁圈。
內裝方面，第二代 Black Badge Ghost 運用多層實木搭配碳纖維及金屬鍍層線條，Rolls-Royce 費時 1 小時以攝氏 100 度高溫進行表面處理及噴砂，再進行 6 層烤漆確保光滑平整性，車內也可見到以航空級鋁材製作的無限符號，而儀錶台上的時鐘在指針尖端及 12、3、6 及 9 點鐘數字則施以暗色鍍鉻點綴，儀錶板下方配置 152 個 LED 光源搭配厚度 2mm 導光條及超過 9 萬個雷射蝕刻點來點亮表現 850 顆星光效果，呼應流星頂篷設計。
動力配置方面，第二代 Black Badge Ghost 採用 6.75 公升 V12 雙渦輪增壓汽油引擎，但擁有較標準版 Ghost 更高的輸出，於 5,000rpm 時可輸出 600ps 最大馬力，於 1,700~4,250rpm 間可輸出 900Nm 峰值扭力，搭配藉由 GPS 定位預先切換檔位的 ZF 8 速自排變速箱及四輪驅動系統，，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.7 秒完成，極速為 250km/h，平均油耗約為 6.33km/L。
Black Badge 系列自 2016 年以 Wraith 及 Ghost 兩款產品問世迄今，也推出 Dawn 及 Cullinan 車型，佔有品牌客製化車款超過 27%，可說是相當成功的一個系列，在奢華中融入象徵 Sir Malcolm Campbell 駕駛 Blue Bird K3 水上飛機突破記錄的元素，展現設計感與對力量的追求。