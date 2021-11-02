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V8 越野賽車　Ford Bronco DR 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-02 11:55:40

Ford 日前推出一款專門進行沙漠越野活動或賽事的車款 Bronco DR，其是交由 Ford Performance Motorsports 部門以量產四門版本升級改裝而來，預計限量生產 50 部，起價為 200,000 美元左右。而 Ford 原廠也預計以該原型車參加 Baja 1000 賽事。

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Ford Bronco DR 之意為 Desert Racer，主攻 Baja 1000 越野賽事，懸吊採用 Multimatic 開發的高性能越野穩定 (HOSS) 系統，配上 DSSV 減震筒以及 Multimatic 設計的鋁合金下支臂。與四門 Badlands 系列 Bronco 相比，Bronco DR 前懸吊行程增加 55.1% (15.8 英寸，401mm)，後懸吊行程增加 58.6% (17.4 英寸，442mm)，並且擁有接近 47 度前進角、37 度的離去角與 33 度通過角，讓車輛遇到任何地形都能保有卓越的穿越性能。

外觀上，Bronco DR 保留了四門車型的框架和車身結構，但車體全數更換為專屬的玻璃纖維空力套件來減輕重量，並施以獨特的紅、白、黑和藍搭配塗裝。配胎方面選擇 37 英寸 (940mm) BFGoodrich  Mud-Terrain T/A KM3 全天候輪胎 (37 x 12.5 R17)，其採用 Krawl-TEK 複合材料，提高對岩石和光滑表面的抓地力。

進到座艙，座椅採用雙人座設定，且所有舒適性配備全數取消，包含車窗玻璃、空調系統等等，並裝上防滾籠、賽車座椅以及 Motec C187 儀表，利用 CAN 總線採集車輛的數據。

動力表現上，搭載 Ford Coyote 5.0 升 V8 引擎，搭配最終傳動比為 4.70:1 的十速 10R80 變速箱 ，最大馬力約有 400 匹的表現。Bronco 為 Ford 旗下純種越野車，一般市售車型提供雙門或者四門的選項，多元的配件組合與粗曠風格受到消費者歡迎，而 Bronco DR 則是針對重度越野玩家需求所開發，無法掛牌行駛於一般道路，但對於車隊或者車手來說，應該相當有吸引力。

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