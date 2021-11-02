因應晶片短缺及疫情影響　Toyota 調漲 Camry、GR Supra、GR Yaris、Land Cruiser P

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此回和泰汽車調漲售價，是因晶片短缺，加上東南亞地區 COVID-19 疫情爆發，影響全球供應鏈，輔以原物料及航運等成本上升的挑戰，故調整部分進口車型的建議售價，並已呈現於官方網站車型頁面中。
在 Camry 車系方面，2.0 豪華調漲 2.6 萬為 95.5 萬，2.0 尊爵調漲 2.6 萬為 105.5 萬，2.5 油電尊爵調漲 1.4 萬為 119.9 萬，2.5 油電旗艦則維持 139.9 萬。
在 GR 車系方面，GR Supra 全車系調漲 6 萬，使 2.0T 變為 206 萬，2.0T (消光灰) 為 209 萬，2.0T Premium 為 223 萬，2.0T Premium (消光灰) 為 226 萬，3.0T Premium 為 256 萬，3.0T Premium (消光灰) 為 259 萬，至於 GR Yaris 則調漲 6 萬變為 185 萬。
在進口休旅車系方面， Sienna 全車系調漲 5 萬，使旗艦變為 227 萬，鉑金變為 284 萬，至於 Land Cruiser Prado 全車系則調漲 6 萬，使 2.8 越野玩家變為 246 萬，2.8 越野旗艦變為 285 萬。
近期全球汽車產業受到晶片短缺及疫情等影響，已造成產能下滑的情形，使得消費者候車期增加，成本也因此提升，而國內進口車品牌也陸續做出因應措施，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。