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一名80多歲阿嬤，將近一星期沒有排便，因此感到腹脹、腹痛，急診就醫確診為降結腸腫瘤導致腸阻塞。廖師賢醫師表示，患者因左側的降結腸腫瘤壓迫，擋住食物通道，導致糞便無法順利排出，經醫師進行大腸支架裝置後，順利解決排便問題，事實上，若是出現腹脹、腹痛、排便習慣改變、嘔吐等症狀時，未及時處理，恐引發腸子壞死、腹膜炎等併發症。
裝大腸支架撐開腸道 手術不需麻醉助舒緩排便
廖師賢醫師解釋，經評估患者狀況後，可選擇裝置大腸支架，透過內視鏡在阻塞的腸道中裝置金屬支架，以撐開腸道，患者不需全身麻醉，就能順利解決腸阻塞症狀，舒緩排便問題，藉此也能爭取營養補充時間，在體力恢復後，再進行腹腔鏡腫瘤切除手術等後續癌症相關治療，以提升患者生活品質。
預防勝於治療 有大腸癌家族病史應定期檢查
但大腸支架可能產生刺激、穿孔、出血、疼痛等風險，因此並非每位患者都適合接受大腸支架裝置，治療前仍須經醫師詳細評估身體狀況。廖師賢醫師強調，預防勝於治療，若為50歲以上或有大腸癌家族病史的民眾，應定期接受大腸癌篩檢等檢查，早期發現就能早期治療，避免引發併發症。
資料來源：健康醫療網 便秘一周竟是大腸癌引起 裝置大腸支架順利舒緩
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