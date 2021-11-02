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便秘一周竟是大腸癌引起　裝置大腸支架順利舒緩

便秘一周竟是大腸癌引起　裝置大腸支架順利舒緩
便秘一周竟是大腸癌引起　裝置大腸支架順利舒緩

健康醫療網

2021-11-02 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】治療大腸癌以手術治療為主，但若為腸阻塞的患者腹脹較嚴重，就得藉由兩階段手術，包括暫時性人工肛門手術，先幫助患者減輕腹部壓力，待腸道阻塞、腫脹狀況緩解後再安排腫瘤切除手術。南投醫院大腸直腸外科廖師賢醫師指出，許多患者擔心外觀與生活等影響，對於人工肛門較為抗拒，尤其若年紀較大或心肺功能不佳者，多少對於兩次手術麻醉風險仍有疑慮。

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婦人便秘一星期　原來是大腸癌惹禍

一名80多歲阿嬤，將近一星期沒有排便，因此感到腹脹、腹痛，急診就醫確診為降結腸腫瘤導致腸阻塞。廖師賢醫師表示，患者因左側的降結腸腫瘤壓迫，擋住食物通道，導致糞便無法順利排出，經醫師進行大腸支架裝置後，順利解決排便問題，事實上，若是出現腹脹、腹痛、排便習慣改變、嘔吐等症狀時，未及時處理，恐引發腸子壞死、腹膜炎等併發症。

裝大腸支架撐開腸道　手術不需麻醉助舒緩排便

廖師賢醫師解釋，經評估患者狀況後，可選擇裝置大腸支架，透過內視鏡在阻塞的腸道中裝置金屬支架，以撐開腸道，患者不需全身麻醉，就能順利解決腸阻塞症狀，舒緩排便問題，藉此也能爭取營養補充時間，在體力恢復後，再進行腹腔鏡腫瘤切除手術等後續癌症相關治療，以提升患者生活品質。

預防勝於治療　有大腸癌家族病史應定期檢查

但大腸支架可能產生刺激、穿孔、出血、疼痛等風險，因此並非每位患者都適合接受大腸支架裝置，治療前仍須經醫師詳細評估身體狀況。廖師賢醫師強調，預防勝於治療，若為50歲以上或有大腸癌家族病史的民眾，應定期接受大腸癌篩檢等檢查，早期發現就能早期治療，避免引發併發症。



資料來源：健康醫療網 便秘一周竟是大腸癌引起　裝置大腸支架順利舒緩

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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