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醫療團隊指出，憂鬱、焦慮、認知功能缺損與感染所導致的神經發炎、神經傳導物質降低、及腦部因血栓造成的局部缺氧性傷害較相關。其中因發炎導致單胺類神經傳導物質缺損，個案可能發生憂鬱、無法感受快樂、負面思考、自殺意念等症狀。
居家隔離不自由 心理壓力大增加
有些國家觀察到居家隔離政策造成民眾感覺生活不由自主，心理壓力與失眠的情況都增加了。接踵而來的是酒精的銷售量上升，民眾在家飲酒的習慣更普遍，甚至家庭暴力和網路賭博的衝動行為也跟著變多。上述諸多問題雖然不是感染新冠肺炎的症狀，卻都是新冠肺炎大流行以來對全球民眾帶來精神壓力與心理影響下的附帶效應。
為減少染疫風險 卻多了心理疾病
為了避免被傳染疾病，對於有心理困擾與精神疾病的病患而言，保持物理距離的行為雖然能有效防疫，但同時可能使家庭、社群、和醫療的支持力量無法持續協助病患。許多國家的醫院日間復健或社區型日間照護中心，在疫情嚴重的時候也都為了減少傳染風險而暫停營運，一些研究指出，規律的作息和治療頻率被打斷之後，包括失智症、自閉症類群、智能障礙、飲食疾患，以及人格疾患等診斷的病人，皆有病情惡化的現象。
出院後持續門診追蹤 減少心理壓力負擔
因此，臺大醫院精神醫學部的照會團隊，在病患住院期間，透過視訊電話等方式，評估病患的精神健康狀態，可以早期發現情緒困擾和睡眠障礙，並且視情況在病患出院之後安排持續門診追蹤，使用溫和的精神舒緩藥物，搭配復健和運動來讓症狀更快復原。
資料來源：健康醫療網 疫情之下精神、心理影響的附帶效應 你也有新冠肺炎症候群嗎？
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