新增 e-SMART 混合動力　新年式 Toyota Raize & Daihatsu Rocky 登場

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此次針對 Toyota Raize 與 Daihatsu Rocky 新推出的動力模組，其新增的 1.2 升直列三缸汽油引擎型號為 WA-VE，最大馬力擁有 87ps / 6,000rpm 的表現，峰值扭力則為 11.5kgm / 4,500rpm，獲得平均 20.7km/L 的油耗表現(WLTP)。整體輸出值相較於原有的 1KR-VET 1.0 升渦輪增壓直列三缸汽油引擎 (98ps、14.3kgm) 略小，因此僅供應 2WD 車型，4WD 車型依舊是渦輪動力專屬配置。
至於 1.2 升 e-SMART 混合動力系統則是採型號 WA-VEX 1.2 升直列三缸汽油引擎搭配電動馬達與 4.3Ah 鋰電池組所組成，引擎輸出值為 82ps / 6,000rpm、10.7kgm / 3,200~5,200rpm，馬達擁有 106ps 和 17.3kgm 的表現，具有結構簡單、體積小、排量小的優勢，平均油耗可達 28.0km/L (WLTP)。另外為迎合油電系統的特性，油電車型配有智能踏板 S-PDL 功能，啟用後駕駛只需要利用操作油門來控制車速，降低從油門到煞車的踩踏頻率，有效減輕駕駛的疲勞。
除了動力編成改變之外，新年式車型亦新增迎賓燈功能，當駕駛身上攜帶鑰匙接近車輛時，車輛便會自動打開室內燈，油電車型標配前照明擴展功能，可在下車後照亮腳部位置。此外，後廂還設置了一組插座 (AC100V，1,500W/帶應急電源系統)，可用於電器產品使用。
Toyota Raize 與 Daihatsu Rocky 為 DNGA 平台雙生車型，此次推出的 e-SMART 混合動力不僅有更節能的展現，其油電動力的運作特性也更為符合當地消費者的習慣，有望進一步拓展市場表現。