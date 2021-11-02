哪種外食「塑化劑」最高？喬治華盛頓大學警告少吃「漢堡肉」 連外包裝也有毒？

塑化劑影響食安成未爆彈？ 喬治華盛頓大學：肉類食物劑量最高
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美國喬治華盛頓大學（George Washington University）近期的研究即表明，不僅食品本身可能含有劑量不一的塑化劑成分，工廠中的生產鏈、以及食物外包裝的塑料成分，也可能滲入食物當中，造成嚴重汙染。
喬治華盛頓大學的研究團隊從各大知名速食店中購買了64種餐點，並在食品樣本中發現了10種潛在有害化學物質，包括「鄰苯二甲酸酯」（Phthalates，PAEs），用途為使塑料變軟，並已知會擾亂身體中的內分泌系統。研究團隊還測試了食品中11種塑化劑，發現以下現象：
1. 81% 的食品樣品含有鄰苯二甲酸酯、70% 含有「鄰苯二甲酸二」（DEHP）。許多研究都已證明，這2種化學物質都與人類的生育和生殖系統密切相關。這些物質還可能會導致兒童學習障礙、行為障礙，以及注意力不集中。
2. 86% 的食物含有「對苯二甲酸二」（DEHT）為一種替代塑化劑，需要進一步研究這類化學物質以確定其對人類健康的影響。
3. 含有肉類的食物，所檢驗出的化學物質含量更高。
4. 研究人員指出，從速食餐廳收集的食品處理手套中，也含有「對苯二甲酸二」這樣的化學物質。
該研究的主要作者拉里亞·愛德沃斯（Lariah Edwards）表示，研究團隊發現鄰苯二甲酸酯和其他種類的塑化劑，正廣泛地應用在於美國速食連鎖店的食品當中，這也意味著許多消費者在用餐時，會接觸到許多潛在不健康的化學物質。愛德沃斯認為，相關單位需要制定更嚴格的法規，將這些化學物質排除在食品供應鏈之外。
頻繁食用速食類餐點 專家：體內塑化劑濃度將升高
此前並沒有關於速食與鄰苯二甲酸酯之間的研究，直到由喬治華盛頓大學環境與職業健康學系教授愛咪·佐塔（Ami Zota）領導的研究小組，在一項全國調查中查看了美國民眾於速食店的消費情況，速食引發的食安危機才昭然若揭。研究報告中顯示，平時頻繁食用速食的人，體內的鄰苯二甲酸酯濃度將呈現較高趨勢。
研究團隊發現，鄰苯二甲酸酯以及其他類型的替代塑化劑，都可以透過塑料件流入食物當中。包括食品手套、工業用運輸帶、食品傳送帶、食物外包裝盒都是可能讓食物遭受汙染的塑料件來源。
佐塔認為，平時習慣在家開伙的民眾，體內的化學物質含量明顯較低，這可能是因為在家中烹調食物的過程中，不太需要使用食品手套或塑料包裝的緣故。愛德沃斯則建議，為了避免使用工業化學品，消費者可養成在家飲食的習慣，通常會比速食更健康。
健康食品取得不易 貧窮地區恐引爆潛在危機
研究團隊一致認為，相關單位需要對與食品有關的化學加工品進行更嚴格的審查和監管。團隊認為，雖然「替代型塑化劑」逐漸取代鄰苯二甲酸酯等有害化學物，但尚未有任何研究證明替代型塑化劑就相對安全，相關單位仍需嚴格把關。
此外，研究也引起了民眾的擔憂，也就是某些少數種族或群體，可能會受到這些化學物質影響更深。佐塔認為，較為貧窮或弱勢的地區通常會開設更多的速食店，但當地居民獲得健康食品（如蔬菜、水果）的機會相對有限。
佐塔表示，還未有研究可證明弱勢族群體內就會含有較多的塑化劑，未來可進一步朝著弱勢族群與塑化劑之間的關聯性，做更進一步的深入探討與研究。
資料來源：
Phthalate and novel plasticizer concentrations in food items from U.S. fast food chains: a preliminary analysis