每年定期篩檢大腸癌　醫：有效降低三分之一發生率

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目前大腸癌篩檢有兩大類方法，第一是「糞便檢測」，國內建議50-74歲以上的族群，每1-2年應定期接受糞便潛血的檢查，另外還有一種，針對糞便的基因檢測，此方法在海外雖很常見，但國內只有少數健檢機構會使用。鄭以勤強調，根據統計，如果每年進行糞便潛血檢查，可降低大腸癌死亡率將近三分之一。
第二大類篩檢方式，是以「大腸鏡」為主，或者是以核磁造影（MRI）或電腦斷層（CT）進行的「虛擬大腸鏡」，鄭以勤，建議可10年做一次檢查，如果期間發現有息肉或高危險性的息肉，會根據病人狀況，建議縮短大腸鏡檢查的期程；且根據統計，定期做大腸鏡篩檢，可以有效降低三分之一的大腸直腸癌發生率。
這些高風險族群 建議定期做篩檢
鄭以勤表示，罹患大腸直腸癌的高風險族群為年齡五十歲以上，或嗜吃大魚大肉、尤其動物性脂肪攝取過多的人，以及肥胖、缺乏運動，菸癮、酗酒者，另外有10%以上的大腸癌患者有「家族病史」，這些人建議定期做大腸癌篩檢，根據統計，早期的大腸直腸癌，若妥善治療，存活率可達90%以上。
民眾也可以自行判斷異常或疑似症狀，鄭以勤表示，大腸癌的症狀包含：一是超過兩週以上排便習慣改變，例如時而便秘、時而腹瀉，或是糞便細如鉛筆。二是血便、黏液便，出現「暗紅色」血液可能是腫瘤出血，而一般痔瘡或腸胃道的出血都是「鮮紅色」，但出血量不大，因此有出血狀況應到醫院檢查。經常、反覆性的腹部疼痛或絞痛，以及不明原因體重逐漸減輕，或是有裡急後重、排便排不乾淨的感覺，不明原因貧血，可能是因腫瘤出血而造成缺鐵性貧血，這時候都應該要儘速就醫檢查。