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賴以修醫師表示，病人常常是因為接觸到過敏物質，不論是吃到、吸入或接觸到過敏物質而引起，但有些情況是因為感染造成，比如黴漿菌肺炎或常見的流感等傳染性疾病所引起所謂的急性蕁麻疹，因此在移除特定的過敏原後，急性蕁麻疹大多會自行消退；在某些狀況下，蕁麻疹發作期間會超過六個禮拜，故稱慢性蕁麻疹。
若為慢性蕁麻 經治療可痊癒
賴以修醫師指出，慢性蕁麻疹的病人當中，有2成的病人看似蕁麻疹發作，但深入檢查後可發掘出其他特殊過敏體質、有些是自體免疫疾病、有些則是甲狀腺問題，也有少數惡性疾病情況，只要查出確切病因對症下藥，蕁麻疹是可痊癒的。
另外，8成的慢性蕁麻疹則是屬於原因不明的自發性蕁麻疹，這一類的蕁麻疹約一半比例的病患，通常半年後蕁麻疹會痊癒，但有少數一成的病患，其病程有可能達10年以上。
中醫有藥方 對症下藥解困擾
林莉華中醫師指出，劉小姐的蕁麻疹病灶，其丘疹色鮮紅及會癢，手背、小腿水腫在觸診病灶時有微熱情況，尤其下午時段更容易發作和加劇，嚴重時眼皮跟口唇會腫，證型屬血熱兼陰虛夾濕，治療主要以涼血清熱，滋陰除濕。
資料來源：健康醫療網 蕁麻疹發作全身癢、舌頭腫 中西合療助緩解
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