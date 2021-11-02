特企／最具代表傳統韓風美食　Kimchi酸辣爽脆　直運來台

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將韓國Kimchi文化發揚光大推廣到全世界的幕後功臣，就是Kimchi名人金順子女士。金順子女士於 1986 年成立漢盛食品，不僅以專業化廠房大量生產優質的Kimchi，更積極開發不同風貌，目前共生產了 100多種，並遠銷 12 個國家，精心改良又不失韓國傳統風味。
韓國五星級飯店市佔率第一 道地傳統的韓國風味
目前韓國五星級飯店內，使用漢盛Kimchi的比例高達90%以上；韓國當地各學校及公家機關的市佔率也是第一名，「有媽媽的味道」是韓國人最喜愛及信賴的品牌。漢盛Kimchi道地口味來自於全採用韓國本地原料，包含大白菜、辣椒粉、魚露、蔥、蒜等，保留最傳統道地的韓國風味，全部都不加防腐劑與人工色素，吃起來更加安心。
現在不必大老遠飛到韓國去，也能吃得到直運來台的漢盛Kimchi了！11月1日開始，在全台City’super 7家、Jasons 25家超市即可購買到漢盛Kimchi特選適合台灣人口味的整顆、切片、小蘿蔔、蘿蔔切塊、芥菜、蔥、油菜Kimchi等，全部採用韓國當地食材，除了以獨門醬汁醃漬的以外，例如使用韓國才有的處男小蘿蔔做成的小蘿蔔Kimchi，纖維更加細緻，口感更為柔順；愛吃蔥的，更要試試有別於台灣蔥，以新鮮細甜蔥醃製而成的蔥Kimchi。
11/1-11/21促銷活動期間，消費任一漢盛Kimchi 1包/瓶 即贈辣牛肉湯刀切麵乙包，可累積贈送，全台七家City’super限量1000份、全台Jasons 25家分店限量2000份，好禮數量有限送完為止! 此外，全台Costco13家分店也有特別販售漢盛Kimchi 1.5公斤大瓶裝，特別適合餐廳及家庭烹飪料理用。
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