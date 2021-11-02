特企／第四屆CAS國產香雞排嘉年華　力推台灣優質肉品

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參與活動的6家優良雞排攤商，包括雞排本色、惡魔雞排、炸雞洋行、炸鷄大獅、繼光香香雞、SIX STAR 六星炸雞。6家攤商各準備了500份「買一送一」香雞排，民眾只要到活動現場購買1片香雞排，即可再多獲得一片(1份「買一送一」雞排有2片)。另外，現場將進行「免費雞排兌換券」贈送活動，只要當日上台呼喊主辦單位指定口號「愛台灣、吃雞排、選國產」，即可獲得一張免費雞排兌換券，主辦單位共準備了1,000張免費雞排兌換券，送完為止，兌換券可在活動隔日，憑券至全台約30家各指定分店兌換。
主辦單位表示，進口雞肉經過長程運輸，到台後多經反覆解凍、分切、分級、改包、再冷凍等處理方式，口感風味已失去最佳食用狀態。目前國人消費肉類以雞肉為最大宗、自1998年雞肉開放進口已經23年了,109年進口量已達25萬噸以上,大大的衝擊國產雞肉的市場,消費者有權要求在資訊透明下選擇進口或國產雞肉。此外，國產雞肉在屠宰雞隻時，亦有官方獸醫師在屠宰場逐隻檢查,衛生安全有保障。國產雞肉肉質Q彈多汁,而香雞排更是台灣美食代表,因此特別舉辦CAS國產香雞排嘉年華活動，呼籲業者及消費大眾，以行動支持優質國產雞肉。
此次邀請台中當地及全台著名的6家優良的雞排廠商參與活動，受邀6家廠商均採用CAS國產雞肉為食材，且各有特色：如雞排界的馬卡龍，以天然蔬果調出10多種顏色的「雞排本色」、台中起家深受年輕人喜愛的「繼光香香雞」、「惡魔雞排」，知名肉品大廠卜蜂公司的「六星炸雞」，還有「炸雞大獅」的手搖式雞排、以及來自古都台南的人氣品牌「炸雞洋行」等。
6家國產香雞排廠商特色：
來自台中霧峰的「雞排本色」，嚴選天然蔬果顏色調製成的麵衣，裹在厚實飽滿多汁的CAS國產雞胸肉上，目前已研發出15款馬卡龍般的彩色雞排。藍色雞排的顏色是使用栀子花、黑色為墨魚口味、紅色為紅麴風味、綠色是抹茶控最愛，另外還有甜菜根、南瓜、番茄及紫地瓜等等還有季節限定款。
你吃過「繼光香香雞」的香雞排嗎？從1973年佇立在台中繼光街的一塊招牌開始，「繼光香香雞」憑藉著多年來穩健扎實的經營，從街頭小吃到全台展店並拓展國際代理版圖，逐步成為台式炸雞知名連鎖品牌。
以獨家香料的美味及現點現炸的堅持的「繼光香香雞」，每傳遞一份香香雞，店員便獻上親切真誠的笑容與問候，成為全台知名的品牌。
炸雞洋行的古早味炸雞使用台式特有的濕漿醃漬法，加上美國進口壓力鍋的兩段式炸法，出爐成品的皮薄酥脆、肉質保水多汁，口感完全有別於美式炸雞，讓薄薄的粉皮有著鹹酥的外表，雞腿內含的肉汁相當鮮美。再者，炸雞洋行為了確保肉質品質，直接與國產雞肉品牌「大成」合作，當天現宰的生鮮雞肉全程冷鏈系統直送到店，不會有進口雞肉解凍後的脫水狀況，更是炸雞咬下軟嫩爆汁的關鍵。
台中知名的「惡魔雞排」創立於對國民美食「雞排」普遍的口感,更進一步追求「肉」的鮮美呈現,從原料製不斷的測試,種類篩選、酵素特性、含水試、加熱
曲線等等眾多的測試,無非就是尋求肉質時間與空間的黃金比例,完全呼應魔鬼藏在細節裡。酥脆的外皮,把這個鮮嫩的精華包在雞排裡面。
SIX STAR六星炸雞是卜蜂為國內知名的雞肉供應商，為瞭解消費者對商品口味的反應，決定站上第一線與消費者近距離接觸，首家「六星炸雞」門市就選在台中逢甲商圈，至今台中已有四間門市，以品質為訴求，每日自南投專車直送新鮮國產雞肉至各門市，採「現點、現裹、現炸」的方式，力求「新鮮、美味、最高CP值」將「真正的炸雞」送到消費者手中。
以家禽肉品起家的「超秦集團」，在2014年創立炸鷄大獅，以台式作法調理出的臻寶炸鷄備受好評。數十年來，超秦致力於國產優良雞肉的生產過程，始終堅持務必讓所有消費者吃到無藥物殘留、無抗生素，好吃營養又健康的雞肉，也因這份理念，讓炸鷄大獅在2016年取得台灣穆斯林友善餐廳認證。炸雞大獅也中國、新加坡、菲律賓、印尼、柬埔寨等國家紛紛設立據點。