售價調漲、配備升級　2022 年式 BMW 3 Series 白金極智版即將登場

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編成與售價方面，四門房車提供 318i Luxury 白金極智版 (新台幣 208 萬元起，漲 2 萬)、320i M Sport 白金極智版 (新台幣 237 萬元起，漲 6 萬)、330i M Sport 白金極智版 (新台幣 282 萬元起，漲 2 萬) 及 M340i xDrive 白金極智版 (新台幣 353 萬元起，漲 6 萬) 共 4 款；Touring 五門旅行車則提供 320i M Sport 白金極智版 (新台幣 245 萬元起，漲 7 萬)、330i M Sport 白金極智版 (新台幣 290 萬元起，漲 3 萬) 及 M340i xDrive 白金極智版 (新台幣 363 萬元起，漲 6 萬) 共 3 款。
配備升級方面，318i Luxury 白金極智版升級 18 吋 782 型輪圈、車況抬頭顯示器、雙前座跑車座椅、HiFi 高傳真音響系統及 Sensatec 透氣皮質座椅，320i M Sport 白金極智版升級智慧雷射頭燈、遠光燈輔助系統、車況抬頭顯示器、Sensatec 皮質儀錶檯包覆及 Sensatec 透氣皮質內裝，330i M Sport 白金極智版升級智慧雷射頭燈、遠光燈輔助系統及 Sensatec 透氣皮質內裝，至於 M340i xDrive 白金極智版則升級智慧雷射頭燈及 M 雙前座跑車座椅。
現行 BMW 3 Series (G20/G21) 分別自 2019 年 3 月與去年 (2020) 2 月推出以來，在今年 3 月底時推出 Midnight Edition 夜型版來強化競爭力，如今在 2022 年式之時改稱白金極智版，進一步提升配備水準，即便售價有所上漲，相信仍具有一定吸引力，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請留意。