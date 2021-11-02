▲ 保時捷合資企業 Bugatti Rimac 正式啟動

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保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 和保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 都將擔任 Bugatti-Rimac 監察董事會成員。Rimac Group 持有此合資企業 55% 的股份，保時捷則持有45%。在合資企業的結構下，Bugatti 和 Rimac Automobili 將持續分別以獨立品牌、製造商型態運營，並保留各自在克羅埃西亞首都札格雷布（Zagreb）和法國莫爾塞姆（Molsheim）的工廠，以及各自的銷售通路。





Bugatti 現任執行長 Stephan Winkelmann 於 2021 年 10 月 31 日卸任，專心於擔任 Lamborghini 總裁一職。「這次合併對大家來說都是完美的解決方案，一起合作將我們結合成一間強大的汽車公司。藉由將其引導至邁向未來的道路上，我們成功地為擁有盛名和長久傳統的Bugatti品牌增添更大價值。Bugatti的品牌魅力激起熱情，而 Rimac 則將帶來創新和科技。我們非常感謝 Stephan Winkelmann在其任上的傑出貢獻。」Oliver Blume 表示。





Bugatti-Rimac 新的管理團隊除了執行長 Mate Rimac，還包括先前於 Bugatti Automobiles 擔任生產和物流總經理的新任營運長 Christophe Piochon。Bugatti 車款將在擁有悠久歷史，位於法國亞爾薩斯的莫爾塞姆工廠繼續生產，該工廠以其追求完美細節與卓越的設計及工藝而聞名於世。 財務長將由 Larissa Fleischer 擔任，她之前任職於保時捷擔任財務控管總監，主要管理數位轉型和新商業模式開發。前 McLaren 首席工程師 Emilio Scervo 則將接任技術長一職。 Lutz Meschke 說道：「我認為此管理團隊能為新公司帶來經驗與專業知識、創新與團隊精神的完美結合，因此我對此團隊抱有很大信心。由於這是我十分關切的合作計畫，我將繼續全力支持。」





在保時捷內部，此合資企業也被稱為「衝刺計畫（Operation Rush）」。「與這個名字一樣，此計畫的一切都進展得非常快，」Lutz Meschke 解釋。保時捷於 2018 年首次入股 Rimac，過去幾年間參與度越來越高。「我們的策略性投資鏈現已圓滿結束。起初，我們需要多方遊說，最後一項任務則是需要層層克服組織性障礙。位於札格雷布、莫爾塞姆、沃爾夫斯堡（Wolfsburg）和斯圖加特的團隊都非常努力工作，肯定會帶領新公司走向光明的未來，」Meschke 表示。





Mate Rimac 12年前於他的車庫中創辦公司，如今 Bugatti Rimac 這項合資企業對他來說是邁出了更大一步。Mate Rimac 說：「很榮幸能夠領導此新團隊，我也相信此公司將為所有參與者開啟一個成功、又令人興奮的新篇章。很難找到比 Rimac 和 Bugatti 更好的匹配。Rimac 的快節奏操作和電動化科技，與 Bugatti 卓越傳統和工藝的完美互補。請大家繼續關注未來更多意想不到的計畫。」





Bugatti Rimac 的總部位於Rimac工廠鄰近城市 Sveta Nedelja，計畫於 2023 年正式啟用已耗資 2 億歐元建造的新 Rimac 園區，也將包含 Bugatti Rimac 聯合研發設施，200,000 平方公尺的場地預計將可容納 2,500 員工。





同時，所有 Bugatti 車款將繼續在莫爾塞姆（Molsheim）的工廠生產。換句話說，此處之工作受到長期保護。Bugatti Rimac 合資企業將擁有約 435 名員工；約 300 名員工位於公司總部，另外 135 名駐於Bugatti 法國莫爾塞姆（Molsheim）工廠。這定位有助於保留並鞏固 Bugatti 和 Rimac 品牌的既有優勢。



