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新台幣 81.4 萬元起　Nissan Sentra 新推黑帶魅力版　

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-03 14:55:40

裕隆日產今日 11/3 選擇在新店日產展示中心舉辦 Nissan Sentra 黑帶魅力版新車上市發表會，公布新車共有兩個等級選擇，分別是新台幣 81.4 萬元、85 萬元起。此外，Nissan 也於會中透露小改款 Kicks、大改款 X-Trail 將依序於 2022 年第三季、第四季在台登場。

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裕隆日產蔡文榮總經理宣布 Nissan Sentra 黑帶魅力版正式在台上市。
現行販售的 Nissan Sentra 最早於 2020 年 10 月以國產車的身分在台推出，迄今已累積銷售超過一萬輛。為慶祝上市滿周年與回應消費者支持，今次發表的黑帶魅力版則分別以炫目橘、冷傲白兩種車身塗裝搭配黯夜黑頂，提供兩個編成等級選擇。除車身塗裝不同外，兩款黑帶魅力版車型也分別於水箱護罩、前後保桿市條、鋁圈施以黑色烤漆處理，搭配車身線條彩繪營造出獨特動感的風格。

座艙方面，整體鋪陳與外觀塗裝相呼應，提供黑橘雙色或者單一黑色的搭配，並新增 7 色氣氛燈、電子後視鏡等專屬配備。

動力方面，Sentra 依舊搭載全新 1.6L 自然進氣引擎搭配第五代 X-CVT 變速箱，最大馬力 138ps/6,300rpm、最大扭力 17.2kgm/4,000rpm，平均油耗表現為 17.7km/l。

此代 Sentra 雖然上市僅有一年的時間，但動感的外型風格，加上合乎消費者期待的配備與油耗表現，在國產四門房車市場當中展現不俗的表現。隨著此次特仕車的登場，有望在市場當中進一步引起話題，強化市佔表現。

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