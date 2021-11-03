純電動斜背跑旅　Kia EV6 國內無偽裝現蹤

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EV6 為 Kia 繼第一代 Soul EV (2014) 及 e-Niro (2018) 後的第三款純電動量產車型，原廠於今年 3 月正式發表，該車由 Kia 韓國、德國與美國設計中心操刀，是採用 Hyundai-Kia 集團所開發的 E-GMP 電動車模組平台打造的斜背跑旅車型，提供標準車型與 GT-Line 運動化車型，與 Hyundqi IONIQ 5 為雙生車。
從照片中可見到此輛 EV6 屬於標準車型，車尾配置橫貫式尾燈，與側裙的線條相稱，車們採用隱藏式門把，尾門造型簡潔，充電蓋設置於尾燈與銀色飾條之間，足踏平整化設計的 19 吋輪圈組。
動力配置方面，EV6 在海外市場提供單馬達後驅或雙馬達四驅，鋰電池容量分為 58kWh 與 77.4kWh，搭配 58kWh 電池時後驅車型具備 170ps 最大馬力與 350Nm 峰值扭力，四驅車型具備 235ps 最大馬力與 605Nm 峰值扭力，搭配 77.4kWh 電池時後驅車型具備 229ps 最大馬力與 350Nm 峰值扭力，四驅車型具備 325ps 最大馬力與 605Nm 峰值扭力，至於 EV6 GT 則採四驅搭配 77.4kWh 電池，可輸出 430kW 最大功率及 740Nm 峰值扭力。
充電方面，EV6 支援 400V 與 800V 架構，AC 插座為 Type 2，DC 插座為 CCS。滿電續航力方面，單馬達後驅搭配 58kWh 電池為 370 公里，雙馬達四驅搭配 58kWh 電池為 351 公里，單馬達後驅搭配 77.4kWh 電池為 475 公里。雙馬達四驅搭配 77.4kWh 電池則為 470 公里。
隨著效法 CAFE 規範來修正的《車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法》將在明年實施，各品牌為了改善平均油耗與排放數字，加快了電動化車款的引進速度，對於消費者來說增加了更豐富的選擇，7Car<小七車觀點> 也將帶來更進一步的後續追蹤報導。
圖為 EV6 標準車型 (左) 與 GT-Line 車型 (右)。