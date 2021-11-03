四環旗艦房車再進化　第四代小改款 Audi A8 / S8 正式發表

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外觀方面，第四代小改款 A8 / S8 導入數位矩陣式 LED 頭燈及數位 OLED 尾燈組，Singleframe 六角形水箱罩較先前更寬，內部格柵排列也重新設計，而保險桿中的鍍鉻元素也進一步增加，並調整下氣壩的造型，提供 18~21 吋輪圈選項，也提供 S-Line 運動化套件供選配，至於 S8 則擁有專屬的套件，搭配雙邊雙出排氣尾管。車色部分，第四代小改款新增 Daytona Gray (灰)、Floret Silver (銀)、District Green (綠)、Terra Gray (灰) 及 Glacier White (白) 共 5 款消光烤漆，及 District Green (綠)、Firmament Blue (藍)、Manhattan Gray (灰) 及 Ultra Blue (藍) 共 4 款金屬烤漆。
內裝方面，第四代小改款 A8 擁有 Audi Virtual Cockpit 全數位虛擬座艙，中控台配置上 10.1 吋下 8.6 吋 MMI touch response 觸控操作介面，支援 Hey Audi! 聲控操作及 MMI Navigation plus 導航系統，配備方面包括環艙氣氛照明、全彩抬頭顯示器、四區恆溫空調、座椅 18 塊氣動式支撐暨按摩功能、摺疊式餐桌、後座雙 10.1 吋 Full HD 多媒體螢幕、後座 OLED 中央扶手操作介面 Bang & Olufsen Advanced Sound System 23 支揚聲器 1,920W 音響及空氣淨化暨香氛系統均在清單之中。
動力配置方面，小改款 A8 初期提供 55 TFSI (3.0 V6 單渦輪)、60 TFSI (4.0 V8 雙渦輪) 兩款汽油動力，55 TFSI 具備 340ps 最大馬力及 550Nm 峰值扭力，60 TFSI 可輸出 460ps 最大馬力與 660Nm 峰值扭，至於 S8 也採用 4.0 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 571ps 最大馬力及 800Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成。全車系均採用 8 速 tiptronic 手自排變速箱與 quattro 全時四輪驅動，也導入預測式主動懸吊系統，接下來原廠還會釋出柴油與插電式油電動力的資訊。
Audi 也在小改款之時針對中國大陸市場推出專屬的 Horch 車型，較 A8 L 加長 130mm 達到 5,450mm，外觀增加後視鏡蓋鍍鉻包覆、C 柱 H 徽飾、大型全景天窗及 HORCH 銘牌等，還可選擇雙色車身塗裝，車內則運用鑽石菱格紋元素提升質感。
A8 車系自 1994 年日內瓦車展發表第一代車型後，接替了過去了 V8 車系的旗艦地位，迄今發展出 4 個世代，憑藉 Audi Space Frame 鋁合金車體科技在大型豪華房車中獨樹一幟，台灣奧迪選在 2019 年 8 月正式導入，預料在現有車型去化完成後，也將著手小改款車型的引進作業，7Car<小七車觀點> 將持續帶來最新消息。