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開發金前3季賺306.9億元　年底前完成100%持股中壽

開發金控今（3）日舉行2021年第3季法人說明會，由總經理龐德明（中）主持。（圖／開發金提供）
開發金控今（3）日舉行2021年第3季法人說明會，由總經理龐德明（中）主持。（圖／開發金提供）

記者顏真真/台北報導

2021-11-03 18:41:18｜2021-11-03 18:41:48

開發金控今（3）日舉行今（2021）年第3季法人說明會，對外公布財務面的獲利數字及營運報告，前3季稅後淨利達新台幣306.9億元，較去年同期成長249%。同時，開發金臨時股東會也通過以股份轉換方式將中國人壽納為100% 持股的子公司，開發金總經理龐德明表示，預計在今年底前取得主管機關核准，並完成股份轉換。

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開發金今年前3季獲利貢獻最大的子公司為中壽及中華開發資本，中壽前3季稅後淨利為新台幣259.4億元，年成長75%。中華開發資本前3季稅後淨利為新台幣90.0億元，主要來自認列大樓出售獲利。至於子公司凱基銀行今年前9月稅後淨利為新台幣36.5億元，較去年同期成長25%；淨收益較去年同期成長7%；活期存款較去年同期增加27%。

另一子公司凱基證券，受惠於各業務線強勁動能，前3季稅後淨利成長至新台幣101.7億元，較去年同期成長82%，各項業務維持市場領先地位並有強勁成長表現，股權承銷市場第一，經紀市占率10.6%，較去年同期成長23%為歷史新高，同時致力提升客戶線上體驗，推出三合一線上開戶，持續優化數位平台。

開發金總經理龐德明也提到，開發金已於10月1日臨時股東會通過以股份轉換方式將中國人壽納為100% 持股的子公司，預計在今年年底前取得主管機關核准。並完成股份轉換。同時，開發金控、開發資本、凱基銀行及中壽預計在年底前陸續搬遷至全新的綠建築總部大樓，向2045年全資產組合淨零碳排目標邁進。

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