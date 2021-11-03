最多累犯 20 次 !　高速公路局公布雪隧前 10 名慢速車

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高速公路局近期公布，統計了 110 年 1 至 9 月出現在雪山隧道北向路段之慢速車的資料，顯示累犯者多半出現於平日下午離峰時段，平均行車間距約為 140 公尺、平均車速約為 56 公里/小時，遠遠最低限速 70 公里/小時，其中前 10 名累犯次數最高更多達 20 次，顯見當事者在開車時相當自行其是。
高公局表示，雪山隧道慢速車示警系統設於國 5 雪山隧道北向 26~27k、20~21k 及18~19k 計 3 處，經統計 110 年 1 至 9 月通過雪山隧道北向路段約有 758 萬輛次，共示警慢速車約 7.5 萬輛次，約占 1%，其中被示警 2 次以上的慢速車累犯約 1.5 萬輛次，約占慢速車 20%。
此外，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限之車輛，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第 5 條規定；若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第 33 條第 1 項第 1 款，處以新臺幣 3,000~6,000 元罰鍰。
行駛於高速公路難免會遇到從閘道匯入的車流，而國道 5 號雪山隧道路段僅有雙線道的設計，車流量大自然有較多低速行駛的情形。希望更多駕駛人能在不超速的原則之下，儘量提高車速，助於紓解車流。