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跨界電動跑旅姿態　全新 Volkswagen ID.5 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-04 15:55:40

Volkswagen 正式發表 ID. 電動家族全新成員 ID.5 與 ID.5 GTX，其軸距與車長與先前發表的 ID.4 一致，但因 ID.5 定位於跨界型跑旅，車頂 Coupe-Like 的斜背造型呈現出更為動感的姿態。

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在外觀方面，Volkswagen ID.5 同樣採用家族化的設計特徵，結合了封閉式水箱罩、貫穿式 LED 日行燈設計，搭配兩側的進氣孔與氣壩賦予強烈的前衛科技感。車側部分寬大的輪拱線條營造出飽滿的肌肉感受。車尾使用貫穿式 LED 燈組，兩側尾燈造型與頭燈相呼應，下半部透過線條內縮形成導流的效果，有效提升高速時的下壓力表現。GTX 車型則導入直立三眼式 LED 燈組，並且標準配備黑色高光澤套件、IQ LED 頭尾燈，車尾中央也多了 GTX 銘牌來辨別身分。

內裝部分承襲了 ID.4 設計鋪陳，包括一體式儀表與三輻式方向盤、懸浮式中控螢幕，並搭載第 3 代 ID.資訊娛樂系統，可透過 OTA 遠端更新車輛功能，未來的 ID. 系列車款也都將應用這套系統。在空間表現方面，ID.5 雖然有著較流線的車頂設計，不過受惠於 2,766mm 的軸距，後座頭部空間較 ID.4 僅縮減 12mm，同時後廂空間也有 549 公升的表現，也比起 ID.4 多出了 6 公升。

動力表現上，ID.5 預計提供 ID.5 Pro、ID.5 Pro Performance 及 ID.5 GTX 三個車型等級，Pro 和 Pro Performance 採後置單顆電動馬達，前者最大輸出表現為 172hp / 310Nm、後者則為 201hp / 310Nm；GTX 採用雙顆電動馬達配置，各別輸出 108hp / 162Nm 與 201hp / 310Nm，綜效輸出達到 295hp 之譜，使得 0-100km/h 加速僅需 6.3 秒內就能完成。

ID.5 全車系均採用容量為 77 kWh 鋰電池組，在一般 Pro 和 Pro Performance 車型方面，經過 WLTP 規範測試最大續航里程約為 520 公里，而 GTX 則為 480 公里。

Volkswagen 預定在 2024 年前投資 110 億歐元來發展電動車產品，隨著 ID.3、ID.4 的佈局，此次新加入的成員 ID.5 讓產品陣容更為齊全，讓品牌持續朝向 2025 年達成 100 萬輛純電車款銷售目標邁進。

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