謝忻失控對學生「撂狠話」　釣出陶晶瑩吐露育兒辛酸

藝人謝忻走過不倫戀低潮後，藉由樂觀、正面的形象重返演藝圈，而音樂系碩士畢業的她，也重拾教職當起音樂老師，怎料她今（4）日，突然在臉書上吐露對學生撂下狠話後，又感到十分後悔的心境，讓陶晶瑩深有同感，上前給予鼓勵。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-04 17:04:32
謝忻透露每周二都會到學校教琴，連續4個小時4位學生，沒想到第一位同學，卻整整一星期都沒有練習，讓她生氣又沮喪，對該名學生撂下狠話：「或許是我不適合教你，如果你也覺得如此，我可以請學校對你另外安排，或許你跟著其他老師，會比較有熱情。」謝忻說完後也感到後悔，認為學生沒有進度，是自己教導無方：「情緒低落的我說完這些話，琴房一片寂靜， 但這些讓人後悔的字句，似乎迴蕩在沒有聲音的琴房裡。」
陶晶瑩看到後也給予建議：「其實我兒子也是這樣，小孩要等到他自動自發真的很難，如果有小小獎勵，激發他的動機呢？」謝忻贊同她的說法，認為讓孩子養成規律的練習習慣，會進步得比較快，且家長也必須出一分心力：「我覺得稱讚是最好的肯定，也可以催化他們的學習動機，但是小朋友要自動自發真的不太可能，所以其實家長也要幫忙提醒練習。」最後表示會再試試其他方法，讓該名學生進步：「我還是會持續尋找最適合我跟他的方式，我不會放棄的，哪怕是一點點也好。」