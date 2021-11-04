我是廣告 請繼續往下閱讀
長期洗腎 拒絕無效醫療新竹臺大分院詹鼎正副院長表示，陳女士在丈夫離世後，多年來，陸續因為不同問題接受心臟內科謝慕揚醫師、骨科曾渥然醫師診治，最後因腎臟功能受損，不得不開始洗腎。在腎臟科詹傑凱醫師照顧下，病情也穩定許久，直至近日，家人因為陳女士失智症狀日益嚴重，並謹記母親拒絕無效醫療的決定，遂主動與詹傑凱醫師諮詢安寧緩和醫療照護。
考量最大利益 陪伴母親安享晚年陳女士的七名子女都與母親感情深厚，無法想像母親停止洗腎後的情景，但也不捨母親一生慈藹，老年受病痛磨難，經過安寧共同照護團隊張炳勛醫師緩和照護說明與劉錦燕共照護理師關懷傾聽，子女考量母親最大利益，決定尊重母親意願、停止洗腎，共同陪伴母親安享晚年，並為母親完成意識清醒前的心願，感謝諸位醫師多年照顧，支持醫院繼續提供良好的醫療服務。
病人自主權利 簽署醫療決定張炳勛醫師表示，面對末期疾病，醫療也有難以回天的時候，臺灣擁有亞洲第一部保障病人醫療選擇權的《病人自主權利法》，該院提供預立醫療照護諮商門診，民眾在二親等家人陪同下，與醫療人員進行自費預立醫療照護諮商，簽署預立醫療決定，即可為自己決定在特定臨床條件下的照顧方式，鼓勵民眾積極為自己的生命立下重要約定。
資料來源：健康醫療網 9旬婦腎衰竭末期拒無效醫療 預立醫療自主決定
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊