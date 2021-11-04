車用行動電源來了　英國 ZipCharge 推出電動車專用攜帶型充電器

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根據官方的敘述，即使未來電動車開始普及，但仍有約 40% 的家庭無法在家充電，因為家裡附近沒有路邊停車位或者車位。使用公共收費設施是唯一的選擇，但既不方便又昂貴，因此 ZipCharge Go 便是解決這項困擾而設計。
ZipCharge Go 標榜其體積與市面上的登機箱相仿，甚至還要略小一些，整體框架以鋁合金材質打造，外殼則使用再生材質製成，而車主也可以根據自身需求客製化外觀塗裝，並且備有滾輪與拉桿設計，便利於攜帶與移動。同時雙向充電 AC/DC 逆變器功能可以利用任何的外部電源來進行充電，充滿電力後便可以放置車輛的行李廂內備用，避免車輛找不到充電樁充電的窘境。
在充電表現上，ZipCharge Go 使用 Type 2 接頭，一次充滿電需要耗費 30 分鐘到 1 小時之間，最多可以補充 20~40 英里 (33~64 公里) 的續航表現。另外車主也可以透過專屬手機應用程式，預排充電時間或者監看能源狀態等訊息。
ZipCharge 未來除了鎖定私人用戶之外，也提供企業用戶、租賃車隊等潛在客戶。 ZipCharge 表示充電焦慮是電動車普及化的主要障礙之一，無法在家充電或者在家充電都是主要因素，而 ZipCharge Go 有望成為解決方案。不過官方尚未透露市售價格，但提供了訂閱服務，每月約 49 英鎊起 (折合台幣約 1,900 元起)。
在電動車普及化後，相信周邊的配套建設與措施也會趨於成熟，類似於ZipCharge Go 的充電產品也將大量湧現。但如何提升充電效率縮短充電時間，同時車輛的電池技術、耐用度，應該也會是未來消費者購車時的主要考量之一。