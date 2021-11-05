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屏東冰室–御木軒，是勝利星村非常人氣的店家，店裡、店外充滿日本昭和時代的懷舊氛圍，木地板輔以榻榻米的空間裡，隨處可見到主人收藏的和風老物件，讓人有種置身日本鄉下小冰店的感覺。這裡的冰品也融入了日本味，比如抹茶戀人，外層淋上鍊乳、抹茶醬，內層則加入了萬丹的紅豆、甲仙的芋頭等，多元層次及香氣讓人在冰涼甜蜜中享有滿滿的幸福感。想單純一點，這裡也提供各式以自家製果醬、糖水的清冰，比如手炒黑糖清冰，簡單就讓人回味無窮。
50多年冰店 料豐味美
說到吃冰，屏東在地人一定會推薦50多年老店的秋林牛乳大王。它的店面宛如水果行，擺滿各式當令水果，牆上還掛著手寫、手繪的菜單，算一算冰品、果汁等約有100種。店內的各式冰品大碗、料多而且便宜，刨冰上盡是滿滿的料。比如綜合冰，滿是綿密香滑的紅豆、綠豆、大豆，以及蜜芋頭、蜜鳳梨、珍珠等，好吃且清涼。三明治冰淇淋以土司夾上牛奶冰淇淋、佐以草莓果醬，一口咬下，讓人盡是滿嘴的古早味。
景點資訊
屏東冰室–御木軒
地址：屏東市勝利路133號
電話：0933-123182
時間：平日12:00-18:30、假日至20:30（週一、二休）
FB：御木軒冰室
秋林牛乳大王
地址：屏東市信義路28號
電話：08-733-9299
時間：11:00-22:00
FB：秋林牛乳大王
這篇文章 屏東冰室｜抓住秋老虎尾巴 去屏東嚐碗在地人推薦懷舊冰品 最早出現於 行遍天下旅遊網