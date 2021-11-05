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屏東冰室｜抓住秋老虎尾巴　去屏東嚐碗在地人推薦懷舊冰品

屏東冰室｜抓住秋老虎尾巴　去屏東嚐碗在地人推薦懷舊冰品
屏東冰室｜抓住秋老虎尾巴　去屏東嚐碗在地人推薦懷舊冰品

行遍天下旅遊網

2021-11-05 07:30:41

時序已入秋，但在南國屏東，氣溫交界可不那麼分明，若還貪戀夏季甜品的滋味，不妨趁著秋老虎反撲的此時，跟著屏東在地人的步伐，嚐一碗幸福古早味冰品。

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昭和風冰室　幸福感滿滿

屏東冰室–御木軒，是勝利星村非常人氣的店家，店裡、店外充滿日本昭和時代的懷舊氛圍，木地板輔以榻榻米的空間裡，隨處可見到主人收藏的和風老物件，讓人有種置身日本鄉下小冰店的感覺。這裡的冰品也融入了日本味，比如抹茶戀人，外層淋上鍊乳、抹茶醬，內層則加入了萬丹的紅豆、甲仙的芋頭等，多元層次及香氣讓人在冰涼甜蜜中享有滿滿的幸福感。想單純一點，這裡也提供各式以自家製果醬、糖水的清冰，比如手炒黑糖清冰，簡單就讓人回味無窮。

▲淋上煉乳、抹茶醬的抹茶戀人，讓人在冰涼甜蜜中享有滿滿的幸福感。
▲淋上煉乳、抹茶醬的抹茶戀人，讓人在冰涼甜蜜中享有滿滿的幸福感。
▲屏東冰室–御木軒的店裡、店外，充滿日本昭和時代的懷舊氛圍。
▲屏東冰室–御木軒的店裡、店外，充滿日本昭和時代的懷舊氛圍。
50多年冰店　料豐味美

說到吃冰，屏東在地人一定會推薦50多年老店的秋林牛乳大王。它的店面宛如水果行，擺滿各式當令水果，牆上還掛著手寫、手繪的菜單，算一算冰品、果汁等約有100種。店內的各式冰品大碗、料多而且便宜，刨冰上盡是滿滿的料。比如綜合冰，滿是綿密香滑的紅豆、綠豆、大豆，以及蜜芋頭、蜜鳳梨、珍珠等，好吃且清涼。三明治冰淇淋以土司夾上牛奶冰淇淋、佐以草莓果醬，一口咬下，讓人盡是滿嘴的古早味。

▲秋林牛乳大王的店面宛如水果行，擺滿各式當令水果。
▲秋林牛乳大王的店面宛如水果行，擺滿各式當令水果。
▲店內牆上掛著手寫、手繪的菜單，十分可愛有創意。
▲店內牆上掛著手寫、手繪的菜單，十分可愛有創意。
▲綜合冰上盡是滿滿的料，不但大碗而且料多、便宜。
▲綜合冰上盡是滿滿的料，不但大碗而且料多、便宜。
▲三明治冰淇淋，讓人盡是滿嘴的古早味。
▲三明治冰淇淋，讓人盡是滿嘴的古早味。
景點資訊

屏東冰室–御木軒

地址：屏東市勝利路133號

電話：0933-123182

時間：平日12:00-18:30、假日至20:30（週一、二休）

FB：御木軒冰室

秋林牛乳大王

地址：屏東市信義路28號

電話：08-733-9299

時間：11:00-22:00

FB：秋林牛乳大王



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