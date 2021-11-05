新台幣 168.8 萬元起　小改款 SsangYong Rexton 正式在台上市

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外觀方面，小改款 Rexton 換上交織點鑽式水箱護罩，搭配新款 LED 頭燈組搭配上方 LED 日行燈，前保險桿兩側設有 LED 前霧燈，車側足踏 20 吋濺鍍鋁合金鋁圈，車頂配置行李架，車尾換上 LED 立體造型尾燈搭配保險桿兩側的變彩 LED 轉向燈，保險桿下方具有鍍鉻雙邊單出類排氣尾管造型。尺碼部分，小改款 Rexton 的車身長寬剛分別是 4,850x1,960x1,825 (mm)，軸距則為 2,865mm。
內裝方面，小改款 Rexton 採用 Nappa 真皮菱格紋高品質人體工學座椅，原廠針對側面支撐高度提升，並加大座椅面積，也升高座墊前端，且雙前座具備冷熱通風功能，而頭枕則換上 SLAB 海綿填充來減少頭部震動，在中央鞍座配置線控排檔及無線充電座，儀錶板換上 12.3 吋全新數位 TFT LCD 式樣，空調具備空氣品質感知自動切換循環系統。
安全防護方面，小改款 Rexton 採用 81.7% HSS 高強度鋼材製作車體，而底盤結構採用 QUAD-FRAME 四框體式，也配備 9 具 SRS 輔助氣囊。在 ADAS 先進駕駛輔助系統方面，則擁有 IACC 智慧型定速巡航系統、RCTA 後方車側警示系統、LDW 車道偏移警示系統、FCW 前方碰撞警示系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統、HBA 自動切換式智慧型遠光燈輔助系統及 AEB自動緊急煞車系統等。
動力配置方面，小改款 Rexton 採用 2.2 升 e-XDi 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎搭配 8 速手自排變速箱及 4TRONIC 智慧型四輪傳動系統，於 3,800rpm 時可輸出 202ps 最大馬力，於 1,600~2,600rpm 間可輸出 45kg-m 峰值扭力，還具備 2H/4H/4L 電子式旋鈕加力箱，最大拖曳能力為 3 公噸。
永嘉雙龍汽車繼今年 9 月發表 Rexton Sports 皮卡後，今日再度推出 Rexton 七人座 SUV，而明年也將導入包括 Korando 在內的新車款，展現品牌動能，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更多消息，敬請鎖定。