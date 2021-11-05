邁向純電轉型之路　四環品牌電動旗艦跑車 Audi e-tron GT 正式亮相

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e-tron GT 為 Audi 旗下繼 e-tron SUV 及 e-tron Sportback 後的全新純電動跑房車作品，原廠於今年 2 月正式發表，採用與 Porsche Taycan 採用相同的 800V 架構開發，具備 0.24Cd 的風阻係數，搭配無窗框式車門的造型設計。
外觀配備方面，e-tron GT quattro 擁有矩陣式 LED 極光頭燈組附動態指示方向燈、極線 LED 識別燈、LED 後尾燈組附動態指示方向燈、蜂巢式盾形護罩 (標準車型與 RS 為灰色塗裝，絕美電駒套件車身同色)、車外後視鏡附電動折疊 / 自動防眩 / 加熱功能 / 位置記憶、隔音隔熱前擋風玻璃、前擋風玻璃自動感應雨刷、全景式玻璃車頂 、電動啟閉尾門 (附體感啟閉功能) 及前 245/45R20 後 285/40R20 胎圈組。
RS e-tron GT 升級 Audi 智慧雷射遠光燈、尾燈動態燈光展演、前 265/35R21 後 305/30R21 胎圈組及紅色塗裝煞車卡鉗搭配碳化鎢塗層前後煞車碟盤。尺碼部分，e-tron GT 車系的車身尺碼長寬高分別是 4,989x1,964x1,399 (mm)，軸距則為 2,909mm。
內裝配備方面，e-tron GT 配備真皮多功能方向盤附煞車動能回收調整撥片、方向盤電動調整功能、定速巡航控制系統、感應式鑰匙、Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、皮質內裝套件、環艙氛圍照明套件 (多彩)、棕色木紋內裝飾板、無邊框車內後視鏡 (附自動防眩)、黑色織布頂蓬、雙前座 14 向電動調整跑車座椅 Plus (Dinamica 皮質)、雙前座電動椅附駕駛座記憶功能、雙前座加熱功能、3 區獨立式恆溫空調、MMI touch 觸控操作介面 (絕美電駒套件升級 response 觸控操作介面)、10.1 吋 MMI navigation plus 多媒體導航系統 (含中文聲控 / 輸入功能、USB Type-C 插槽 、藍牙免持通訊裝置、 Audi 智慧型手機介面)、16 支揚聲器 Bang & Olufsen 3D 音響及 Audi connect。
RS e-tron GT 在 e-tron GT quattro 的基礎上，升級方向盤加熱功能、碳纖維內裝飾板、雙前座 18 向電動調整跑車座椅 Pro (真皮包覆)、雙前座通風功能及 e-tron 跑車聲浪套件。e-tron GT 全車系的前行李廂置物容積均為 85 公升，e-tron GT quattro 及 RS e-tron GT 的後行李廂標準容積為 350 公升。
安全防護方面，e-tron GT 全車系標準配備由 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、主動緊急待援輔助系統構成的公路行車輔助套件，也配備由車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統 、預警式安全防護系統及前方路口車流警示系統所構成的公路行車輔助套件，亦搭載由 360 度環景 3D 顯影及自動停車輔助系統 plus 所構成的智慧停車輔助套件。
動力配置方面，e-tron GT 全車系均採用同步式雙電動馬達構成 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，e-tron GT quattro 可輸出 476ps 最大馬力及 630Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.5 秒完成，極速為 245km/h，若啟動 boost 模式可將最大馬力提升至 530ps，峰值扭力則提升至 640Nm，0-100km/h 加速縮短至 4.1 秒完成。
至於 RS e-tron GT 則可輸出 598ps 最大馬力及 830Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.6 秒完成，極速為 250km/h，若啟動 boost 模式可將最大馬力提升至 646ps，峰值扭力則維持 830Nm，0-100km/h 加速縮短至 3.3 秒完成。電池與充電方面，e-tron GT 車系均採用 93.4kWh 容量的 800V 鋰離子電池模組，e-tron GT quattro 在 WLTP 標準下具備 488 公里的滿電最高續航里程，RS e-tron GT 則為 472 公里，充電部分支援最高 DC 270kW 功率，插座提供 J1772 及 CCS1。
屬於福斯集團旗下的豪華品牌 Audi 將藉由集團資源架構下，打造出純電生活圈的移動服務，除了推出更多元化的電動車產品，亦將針對台灣市場，透過數位服務、跨平台整合及區域實驗合作面向，提供車主更優質的充電服務體驗。未來也將持續優化充電網絡、應用服務及充電體驗等多元面向，實踐共好、友善的電動車環境。