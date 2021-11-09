遊戲商搶推大型活動　引玩家激盪碰撞延續熱情

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類似的活動還有《RO 仙境傳說 Online》的「RTC最強軍團爭奪賽」，同樣作為讓玩家一同對戰的大型活動，不僅激起玩家間討論與交流，活動獎勵也是對長久支持遊戲玩家的回饋。這些活動勾起玩家間的連結，讓大家對遊戲有更深入的探討，當然能創造出更具無與倫比的凝聚力與特殊社群。
不過這類大型活動中，「橘子嘉年華」曾舉辦過的《新楓之谷》「Boss挑戰賽」、《天堂M》「旗幟戰菁英賽」，創造新的玩法彙集各路玩家一起來挑戰，帶給玩家前所未有的新體驗，不僅掀起另一股風潮，進而也延續了玩家對遊戲的熱情。
以《新楓之谷》的「Boss挑戰賽」來說，原是由楓潮電競發想出來、令玩家大感意外的企畫，對於多年來以可愛風格風靡台灣、卻沒有 PVP 功能的《新楓之谷》，能將遊戲結合電競，可說是前所未有的做法。由頂尖玩家們來一同挑戰《新楓之谷》裡極具挑戰性的不同型態Boss，強力考驗選手的操作技巧與進攻時機，並需仰賴各職業互相搭配、才有機會成功擊殺。
而《天堂M》「旗幟戰菁英賽」，在台灣作為亞洲區第一個橫跨眾多伺服器進行的血盟激鬥賽，在今年8月的橘子嘉年華迎來第4季，每一季都聚集了各伺服器頂尖血盟參與。「旗幟戰」玩法為原版遊戲一大特色「攻城戰」的延伸，玩家以血盟為單位，在指定地圖中互相廝殺、共同搶佔領土並保護領旗，最後將根據決賽時間結束的當下，由占領旗幟的血盟勝出旗幟戰菁英賽。
《天堂M》之中「血盟」是玩家文化與根基，因此旗幟戰將遊戲內、跨伺服器的頂尖血盟與玩家齊聚，甚至讓他們產生激烈衝突，無論實際下場參與的頂尖玩家、或僅僅作為旁觀者的人，都是熱血沸騰的一大趣事。這樣的活動模式，融合近年來台灣熱度暴漲的電競話題與遊戲實況，除了觀看實況產生興趣的觀眾一起加入《天堂M》，盛大規模與活動熱度，更提升玩家凝聚力、向心力，對遊戲熱情不減反增。
綜觀各類型遊戲的大型活動，在原始的遊戲設定中別出心裁，創造出不一樣的情境與玩法，讓玩家間能碰撞出不同的火花，才是活動能成功的關鍵。如果以活動精緻度及豐富度來說，《天堂M》每次推出活動，都能激盪出更多新的刺激與感受，延續玩家對遊戲更多的熱情，才會每每推出都能再掀起一股新風潮，未來還有什麼新的創舉，就讓大家拭目以待了。