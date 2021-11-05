以最新科技 演繹經典鋼砲　第八代 Volkswagen Golf GTI 試駕

●全新第八代大改款車型
●馬力提升至 245 匹
●0-100km/h 瞬間加速需 6.3 秒
●專屬跑格外觀設計：GTI 專屬銘牌、紅色水箱護罩飾條、X 型 LED 霧燈與 19 吋 Aelaide 鋁合金輪圈
●提供「君臨紅」、「冰晶白」、「星際月岩灰」及「珍珠黑」共 4 種選擇
●內裝配有 GTI 專屬的方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板及金屬踏板
●首度導入 Vienna 真皮跑車座椅 (附電動調整功能)
●搭載 10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表，擁有 GTI 專屬介面及功能 (含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時) 的 10 吋多媒體鏡面觸控主機
●前懸吊的橫向搖臂成襯套、彈簧與避震器止擋襯套重新設計
●採用減輕 3 公斤重量的鋁合金副車架
●後懸吊擁有重新設計的彈簧、輪架、輪軸承座
●整體彈簧回彈效率較第七代 Golf GTI 提升 5% (前軸) 及 15% (後軸)
●方向盤轉動左右死點則較標準車型的 2.75 圈減至 2.1 圈
●配備 VDM 車輛動態管理系統：整合 DCC 主動式底盤控制系統、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器、XDS 主動式電子防滑差速器
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Volkswagen 在 1976 年時基於第一代 Golf，以德語 Gran Turismo Iniezione 的縮寫 (指長途旅行噴射引擎車)，推出了 GTI 車型，以平民化的定位以及高性能取向，正式開啟了性能掀背車新概念，成為公認的掀背鋼砲始祖之一。發展至今，GTI 這個名詞儼然已是經典的傳承，共有 8 個世代。
第八代 Golf GTI 於 2020 年 2 月問世，台灣福斯汽車選在今年 6/18 先行推出 Golf GTI 熱血魅力限定版，並在 7/1 正式上市，2021 年式建議售價為新台幣 159.8 萬元起，2022 年式則調整為 162.8 萬元起。
外觀方面，第八代 Golf GTI 承襲經典的設計元素，車頭配備 LED 頭燈及橫置式導光條連接水箱罩，左下方鑲有車型銘牌，X 形 LED 霧燈整合於下蜂巢狀氣壩之內，足踏 19 吋 Adelaide 鋁合金輪圈，內部具有紅色烤漆煞車卡鉗，車尾將車型徽飾設置於行李廂蓋正中央，排氣管採用雙邊單出設計。車色部分，提供「君臨紅」、「冰晶白」、「星際月岩灰」及「珍珠黑」共 4 種選擇。尺碼部分，第八代 Golf GTI 長寬高分別是 4,290x1,789x1,478 (mm)，軸距則為 2,627mm。
第八代 Golf GTI 承襲經典的設計元素，車頭配備 LED 頭燈及橫置式導光條連接水箱罩，左下方鑲有車型銘牌，X 形 LED 霧燈整合於下蜂巢狀氣壩之內。
第八代 Golf GTI 的車身尺碼長寬高分別是 4,290x1,789x1,478 (mm)，軸距則為 2,627mm。
車尾將車型徽飾設置於行李廂蓋正中央，排氣管採用雙邊單出設計。
水箱罩上方以橫置式導光條與頭燈相連，GTI 銘牌位於右側。
頭燈採用 IQ.LIGHT 智慧型 LED 遠近光源，支援全天候照明、角落照明、光感應自動啟閉及 Coming Home/Leaving Home 護送照明等功能，除入門的 230 eTSI Comfort 外均搭載動態轉向輔助燈，而 GTI 更擁有特殊的 X 形 LED 霧燈，與蜂巢紋下氣壩融合。
前葉子板設有 GTI 專屬銘牌與飾板。
第八代 Golf GTI 標配 19 吋 Adelaide 鋁合金輪圈，輪胎規格為 235/35R19，內部具有紅色烤漆煞車卡鉗。
第八代 Golf 全車系配備 LED 尾燈，擁有較第七代更為銳利的造型，且內部排列方式亦更具層次感。
內裝方面，第八代 Golf GTI 配備 GTI 專屬的方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板及金屬踏板，座椅首度導入 Vienna 真皮跑車型式 (附電動調整功能)，也搭載 10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表，中控台配置擁有 GTI 專屬介面及功能 (含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時) 的 10 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)。
第八代 Golf GTI 的座艙透過專屬的方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板及金屬踏板等設計來營造跑格。
10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表具備 GTI 專屬介面，內含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時等顯示模式。
投影式 HUD 抬頭顯示器為選用配備，可呈現行車資訊與 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統運作情形等內容。
Golf GTI 配置的方向盤較標準車型換上紅色下方飾蓋，而兩側還具備指扣與透氣皮質包覆設計，握感相當不錯。
為 Golf GTI 標準配備 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機，內建 MIB 3 系統，支援 App-Connect 多媒體手機鏡射 (含無線 Apple CarPlay/Android Auto)及原廠中文導航系統 (含 MapCare 圖資更新) 等功能。
第八代 Golf 中控台的實體按鍵大幅減少，但保留警示燈、IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統、空調、駕駛模式及 Park Assist 自動停車輔助系統等功能的觸控按鈕。
第八代 Golf 全車系標準配備手機無線充電裝置，中控台下方也設有 2 組 USB Type-C 插座。
第八代 Golf 換上造型相當小巧的線傳式電子排檔桿，中央鞍座還整合引擎啟閉按鈕、P 檔、EPB 按鍵式電子手煞車及 Auto Hold 車輛靜止功能裝置開關，右側置物凹槽具備止滑功能。
中央鞍座後方設有 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座，當鑰匙電力不足時可置於下方置杯座感應，一旁配備 12V 電源插座。
中央扶手掀起後可見到置物空間，內部未施以植絨處理，不過底部具止滑功能。
第八代 Golf GTI 將燈具與除霧開關設於儀錶台左側，採用觸控式設計，並將燈號直接整合，位置就手。
天窗可進行雙模式開啟，採光面積從前端延伸至約莫與 B 柱切齊處，使車內具有不錯的明亮度。
前座椅首度導入 Vienna 真皮跑車型式設計，駕駛座支援電動調整、3 組記憶及電動腰靠功能，副駕駛座則採用手動調整搭配手動腰靠，整體支撐性與包覆性均相當優異。
第八代 Golf GTI 的後座空間受惠於平整的車頂造型，而使頭部保有足夠餘裕，且腿部空間亦足敷成年人士的乘坐需求，中央隆起面積在可接受的範圍，前座的配色在後座也有所延續。
GTI 車型擁有三區恆溫空調，使後座乘客可調整所需的溫度，面板下方設有 2 組 USB Type-C 插座。
附表為本站實測座艙空間之數據。
Golf GTI 在標準狀態下具備 380 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒之下可擴充至 1,237 公升。
安全防護方面，第八代 Golf GTI 配備 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，擁有 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統 ( 含 AEB 自動輔助緊急煞車功能 )、車道維持及偏移警示系統 ( 含修正輔助功能 )、主動式車道修正輔助系統、Emergency Assist 緊急待援輔助系統、Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、Area View 360 度環景顯示、Rear Assist 顯影式停車導引系統、駕駛疲勞警示系統、PDC 前後停車導引系統、MCB 二次碰撞預煞系統、XDS 主動式電子防滑差速器、ABS 防鎖死煞車系統、ASR 循跡防滑控制系統、EBD 電子式煞車力道分配系統、EDL 電子防滑差速器、ESC 電子行車動態穩定系統及 6 具 SRS 輔助氣囊。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，第八代 Golf GTI 採用 EA888 evo4 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配代號 DQ381 的 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，於 5,000~6,500rpm 間可輸出 245ps 最大馬力，於 1,600~4,300rpm 間可輸出 37.8kg-m 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.3 秒完成。
第八代 Golf GTI 配備 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，搭載 ACC 主動式固定車距巡航系統、主動式車道修正輔助系統及 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統等系統後可達到 Level 2 的半自動駕駛輔助效果。
開著 Golf GTI 上路，其油門調校既線性又輕快，加速在 DSG 變速箱高效率且迅速的傳遞下一氣呵成，排氣聲浪以 4 缸車款來說頗為渾厚，平原式的扭力輸出特性使 Golf GTI 在市區與高速使用均保持不錯的反應力，可說是稱職的性能掀背。
乘駕感受方面，第八代 Golf GTI 受惠於原廠工程師針對前懸吊的橫向搖臂成襯套、彈簧與避震器止擋襯套重新設計，且採用減輕 3 公斤重量的鋁合金副車架，而後懸吊擁有重新設計的彈簧、輪架、輪軸承座，再加上全新避震器與上座軸承，使整體彈簧回彈效率較前一代提升 5% (前軸)及 15% (後軸)，對於彎道側傾的抑制力佳，試駕車選配的 DCC 主動式底盤控制系統更賦予駕駛人自行切換舒適與操控取向的可能。
除此之外，第八代 Golf GTI 的方向盤轉動左右死點也較標準車型的 2.75 圈減至 2.1 圈，過彎時的指向性極佳，而標準配備的 VDM 車輛動態管理系統，不僅可整合 GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器及 XDS 主動式電子防滑差速器，以每秒 200 次的運算速度即時調整內外側輪速，還可結合選配的 DCC 主動式底盤控制系統，使駕馭感受更上層樓。
試駕車選配 DCC 主動式底盤控制系統，可自行切換 15 段避震器阻尼，兼具舒適與操控性。
傳承超過 40 載的 Golf GTI，邁入第八世代後延續易於上手卻動靜皆宜的操駕特性，底盤與動力間具有相當成熟的匹配度與平衡度，對於渴望駕駛樂趣又想兼具家庭日常使用的買家來說仍頗具吸引力，輔以科技層次有感的提升，相信可繼續創造屬於這輛鋼砲代名詞的新篇章。