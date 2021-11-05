以最新科技 演繹經典鋼砲　第八代 Volkswagen Golf GTI 試駕

新在哪裡?

●全新第八代大改款車型

●馬力提升至 245 匹

●0-100km/h 瞬間加速需 6.3 秒

●專屬跑格外觀設計：GTI 專屬銘牌、紅色水箱護罩飾條、X 型 LED 霧燈與 19 吋 Aelaide 鋁合金輪圈

●提供「君臨紅」、「冰晶白」、「星際月岩灰」及「珍珠黑」共 4 種選擇

●內裝配有 GTI 專屬的方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板及金屬踏板

●首度導入 Vienna 真皮跑車座椅 (附電動調整功能)

●搭載 10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表，擁有 GTI 專屬介面及功能 (含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時) 的 10 吋多媒體鏡面觸控主機

●前懸吊的橫向搖臂成襯套、彈簧與避震器止擋襯套重新設計

●採用減輕 3 公斤重量的鋁合金副車架

●後懸吊擁有重新設計的彈簧、輪架、輪軸承座

●整體彈簧回彈效率較第七代 Golf GTI 提升 5% (前軸) 及 15% (後軸)

●方向盤轉動左右死點則較標準車型的 2.75 圈減至 2.1 圈

●配備 VDM 車輛動態管理系統：整合 DCC 主動式底盤控制系統、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器、XDS 主動式電子防滑差速器

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× 第八代 Golf GTI 的車身尺碼長寬高分別是 4,290x1,789x1,478 (mm)，軸距則為 2,627mm。

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× 水箱罩上方以橫置式導光條與頭燈相連，GTI 銘牌位於右側。

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× 第八代 Golf GTI 標配 19 吋 Adelaide 鋁合金輪圈，輪胎規格為 235/35R19，內部具有紅色烤漆煞車卡鉗。

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× 第八代 Golf GTI 的座艙透過專屬的方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板及金屬踏板等設計來營造跑格。

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× 為 Golf GTI 標準配備 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機，內建 MIB 3 系統，支援 App-Connect 多媒體手機鏡射 (含無線 Apple CarPlay/Android Auto)及原廠中文導航系統 (含 MapCare 圖資更新) 等功能。

× 第八代 Golf 中控台的實體按鍵大幅減少，但保留警示燈、IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統、空調、駕駛模式及 Park Assist 自動停車輔助系統等功能的觸控按鈕。

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× 第八代 Golf 換上造型相當小巧的線傳式電子排檔桿，中央鞍座還整合引擎啟閉按鈕、P 檔、EPB 按鍵式電子手煞車及 Auto Hold 車輛靜止功能裝置開關，右側置物凹槽具備止滑功能。

× 中央鞍座後方設有 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座，當鑰匙電力不足時可置於下方置杯座感應，一旁配備 12V 電源插座。

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× 第八代 Golf GTI 將燈具與除霧開關設於儀錶台左側，採用觸控式設計，並將燈號直接整合，位置就手。

× 天窗可進行雙模式開啟，採光面積從前端延伸至約莫與 B 柱切齊處，使車內具有不錯的明亮度。

× 前座椅首度導入 Vienna 真皮跑車型式設計，駕駛座支援電動調整、3 組記憶及電動腰靠功能，副駕駛座則採用手動調整搭配手動腰靠，整體支撐性與包覆性均相當優異。

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× GTI 車型擁有三區恆溫空調，使後座乘客可調整所需的溫度，面板下方設有 2 組 USB Type-C 插座。

× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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